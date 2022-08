Egyre kevesebb szabad hely van a 2023-as rajtrácson, ezeknél a csapatoknál várható még változás!

A nyári szünet lehetőséget ad a csapatoknak és a versenyzőknek a pihenésre és arra, hogy újra kalibrálják magukat és számításaikat. Az idei nyári szünet első hete azonban már most nagyon sűrű volt. Szerdán Albon és a Williams új szerződést jelentett be, de ez volt talán a legvárhatóbb hír.

Hétfőn reggel az Aston Martin bejelentette, hogy Fernando Alonso váltja a visszavonuló Sebastian Vettelt. A spanyol így szabadon hagyott egy helyet Esteban Ocon mellett. Az Alpine aztán sietve bejelentette, hogy Oscar Piastri tölti be ezt a helyet, de azonban magának Piastrinak is újdonság volt, aki közölte, hogy 2023-ban nem fog az Alpine-nál versenyezni.

Egyre inkább úgy tűnik, Nicholas Latifi is a Forma-1-ből távozó versenyzők közé tartozik. Ezt még nem erősítették meg, de pletykák szerint a helyére többek között Nyck De Vries is esélyes. Piastri is szerepel a Latifi helyére pályázók listáján, míg Csouval hamarosan hosszabbíthat az Alfa Romeo.

Mick Schumacher és Juki Cunoda bizonytalan helyzetben van, és a nyári szünet után keményen kell dolgozniuk, hogy megerősítsék Forma-1-es helyüket. Daniel Ricciardónak is javulást kell mutatni a McLarennél, de a pletykák szerint az ő döntése, hogy marad-e vagy távozik.

Alex Albon többéves szerződést írt alá a Williamsnél!

Íme a Spái 24 órás videós összefoglalója: