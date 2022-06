„Az Aston Martin jó hely lehet Ricciardo számára”

Ricciardo jövője az egyik legfelkapottabb téma lett az utóbbi hetekben, mivel az ausztrál továbbra sem találja formáját. Szerződése ugyan még van 2023-ra, de tudjuk, hogy ez sokszor nem jelent garanciát semmire.

A másik oldalon eközben Sebastian Vettel karrierje kapcsán is vannak kérdőjelek, mivel a négyszeres bajnok még maga sem tudja, hogy akarja-e a folytatást, és ezt elsősorban az Aston Martin teljesítményétől tenné függővé.

Jelenleg akár az is elképzelhető, hogy Vettel visszavonul majd, Ricciardo pedig nem marad a wokingiaknál, ezért Clarkson úgy gondolja, az ausztrál akár meg is találhatná új otthonát a zöldek személyében.

„Sebastian Vettel jövője körül van némi spekuláció. Ő is kifejtette, hogy még nem tudja, mihez kezd jövőre. Amennyiben elhagyná az Aston Martint, Ricciardo meg a McLarent, akkor én el tudom képzelni, hogy Ricciardo ott kössön ki” – fejtegette véleményét Clarkson az F1 Nation podcastben.

„Az ő mentalitásuk még mindig egy kisebb csapatéra hajaz, hiába kezdtek bővítésbe. Danielt szerintem szívesen látnák. A személyisége felvillanyozná őket, és hamar maga köré gyűjtené a csapatot.”

1996 világbajnoka, Damon Hill eközben ezt az elméleti helyzetet Valtteri Bottas jelenlegi csapatváltásához hasonlította. „Itt a Bottas-faktorról van szó, nem? Már egy másik ember benyomását kelti. Az egész csapat ott áll körülötte, viccelődik…”

Ricciardo átszerződéséhez persze az is kellene, hogy a nyolcszoros győztes javítson a formáján, mert a jelenlegi helyzetben sajnos nem is feltétlenül kecsegtető az istállók számára, hiába van remek személyisége.

Hill is erre hívta fel a figyelmet a bottasos párhuzamnál. Szerinte a finn legalább jó formában volt, amikor tavaly elhagyta a Mercedest, és most az Alfa Romeónál bizonyítja, hogy mire képes, Ricciardót viszont háttérbe szorítja Lando Norris, így nem is valószínű, hogy Mike Krack csapatfőnök őt akarná az egyik autójában, ha Vettel esetleg továbbáll.

