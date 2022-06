Bottas Azerbajdzsánban végre egy problémamentes hétvégét akar

A finn pilóta számára Baku egy kedves helyszín lehet, hiszen 2019-ben nyerni tudott, 2017-ben pedig a célvonalnál lehajrázta Lance Strollt a második helyért, bár az is igaz, hogy 2018-ban egy defekt miatt vesztette el a győzelem lehetőségét.

A most már az Alfa Romeót erősítő versenyző eddig remek szezont fut, de esélyeit sokszor rontotta, hogy péntekenként valamilyen problémába ütköztek az autóval, így tehát érthető, hogy Bakuban egy simább programot szeretne végre teljesíteni.

„Baku kapcsán vannak jó és rossz emlékeim is, ezért most mindenképpen a boldogabb oldalt szeretném gyarapítani. Kulcsfontosságú lenne egy problémamentes hétvégét teljesíteni. Még a pénteki gondok ellenére is voltak jó eredményeink, és ha ezeket ki tudnánk gyomlálni, akkor láthatnánk igazán, hogy mire képes a csomag.”

„Tudjuk, hogy a mezőny első részében harcolhatunk, ha minden összejön, és ennek is kell lennie a célnak. Ezen a pályán előfordulhatnak kaotikus versenyek, ezért készen kell állnunk, hogy lecsapjunk a lehetőségekre. Vasárnap jót szórakozhatunk.”

Márkatársa, Csou Kuan-jü is hasonló véleményen van, és végre egy újabb pontszerzéssel feledtetné az utóbbi hétvégék csalódásait. „Már nagyon várom ezt a futamot. Baku egy élvezetes pálya, ahol sok lehetőség jöhet szembe, ezért egy tiszta, jó hétvégét akarok.”

„A bennünk rejlő potenciál egyértelmű, én pedig lépésről lépésre haladok előre. Most már csak össze kéne rakni mindent, és akkor jönne a jó eredmény. Ha tiszta pénteket és jó időmérőt megyünk, akkor pozícióban leszünk a versenyen.”

