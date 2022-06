Eldöntheti-e egy költségsapkával kapcsolatos, utólagos büntetés a 2022-es Forma-1-es szezont?

A Forma-1-ben a 2021-es szezonban vezették be a költségsapkát, az FIA új pénzügyi szabályai pedig természetesen több büntetést is meghatároznak a költségsapka átlépésének esetén, precedens nélkül egyelőre azonban senki nem tudja, hogy pontosan milyen büntetéseket fognak alkalmazni, amennyiben valaki tényleg átlépi a költségsapka határát.

A szabályok több forgatókönyvre is felkészültek, mint például a szükséges dokumentumok benyújtásának elhalasztására, ami miatt az FIA 25,000 dollárra meg is bírságolta a Williamset, a legtöbb esetet azonban arra az esetre dolgozták ki, amikor egy csapat egyszerűen átlépi a költségvetési limitet.

A szabályszegéseket a költségsapka ellenőrzésére létrehozott különleges bírói panel (Cost Cap Adjudication Panel, CCAP) vizsgálja felül, ahova 6-12 bírót neveznek ki az FIA és a csapatok ajánlása után. Amennyiben nincsenek megelégedve a panel munkájának eredményével, az itt meghozott döntéseket az érintett csapatok megtámadhatják az FIA Nemzetközi Fellebbviteli Bíróságán.

A költségsapka átlépésével kapcsolatos szabályszegéseket két kategóriába sorolta az FIA. Amennyiben a költségsapka határának átlépésre nem haladja meg a költségsapka 5%-át, enyhe szabálysértésről beszélhetünk, és csak 5% fölött számít súlyos szabályszegésnek.

Ez az 5% pedig egy egyáltalán nem elhanyagolható mértékű összeget takar: a 23 futamosról 22 futamosra csökkent versenynaptár mérete miatt a csapatok jelenleg 141,2 millió dolláros költségsapkával számolnak, az extra 5% 7,06 millió dollárra jön ki, ami óriási összeg lehet egy ennyire kiélezett fejlesztési versenyben, és simán megváltoztathatja a bajnokság kimenetelét a pályán.

A szabályok szerint pénzügyi bírságot, illetve a sportszabályzatban meghatározott enyhe büntetéseket oszthatnak ki abban az esetben, ha valaki enyhe szabálysértést követ el a költségsapkával kapcsolatban, az előbbinek azonban semmi elrettentő ereje nincs olyan csapatokkal szemben, akiknek a legnagyobb problémát az jelenti, hogy nem tudják elkölteni a már meglévő pénzüket.

A sportszabályzatban meghatározott büntetések igen széles skáláját oszthatja ki az FIA, kezdve a megrovástól, a pontlevonásokon át a versenyző vagy csapat kizárásáig az egyéni és a konstruktőri bajnokságból, illetve pár egészen kreatív eszközzel nem csak visszamenőleg büntetheti az FIA az érintett csapatot.

Az FIA ugyanis manuálisan tovább csökkentheti a következő szezonra a szabálytalan csapat költségsapkájának felső határát, vagy pedig még tovább korlátozhatja az egyébként is limitált számú „aerodinamikai és egyéb” tesztlehetőségeit.

Eddig minden lehetőséghez oda kellett tennünk a feltételes módot, azonban amennyiben egy csapat több mint 5%-kal lépi át a költségsapka felső határát, a CCAP-nak kötelező jelleggel pontot kell levonnia a konstruktőrtől, illetve kizárhatja/eltilthatja egy vagy több versenytől őket, illetve a legrosszabb esetben ki is zárhatja az adott csapatot a konstruktőri bajnokságból.

Egyelőre nem tudni, hogy a rendelkezésükre álló széles büntetőeszköztárhoz hogyan nyúlna a CCAP a szabályok megsértése esetén, valamint hogyan bírálnák el a csapatok viselkedésével összefüggésben lévő súlyosbító és enyhítő körülményeket, valamint az utóbbi kategóriába tartozó force majeure-t, azaz az előre nem látható, elháríthatatlan eseményeket – a csapatok pedig már eddig is force majeure-ként hivatkoztak az orosz-ukrán háború miatt elszálló inflációra és költségekre.

A csapatok szempontjából a legfontosabb kérdés most az, hogy amennyiben kevesebb mint 5%-kal lépik át a költségsapkát, és az FIA enyhítő körülményként figyelembe venné a csapatok által befolyásolhatatlannak tartott tényezőket, milyen enyhe büntetést kaphatnának. A mi szempontunkból pedig különösen érdekes lesz látni, hogy valamelyik csapat kicentizi-e a költségvetését annyira, hogy csak 4,x százalékkal lépje át a költségsapkát, ami a pályán nagy előnyt jelenthet nekik.

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto szerint a legfontosabb most az, hogy minél hamarabb tisztázzák a kiszabható büntetések mértékét, mivel szerinte több csapat is át fogja lépni a 140 millió dolláros határt.

A Red Bulltól Christian Horner egyetértett Binottóval, és úgy érzi, hogy az F1-nek és az FIA-nak még azelőtt le kell zárnia a témát, hogy a csapatok elkezdhetnének trükközni.

„Nem akarunk egy újabb gyáva nyúl-játékot elindítani. Mi lesz akkor, ha ők 4,9%-kal lépik át a költségsapkát, mi 4,7-tel? Ekkora különbség is elég lehet egy olyan alkatrész kifejlesztéséhez, ami eldöntheti a világbajnoki cím sorsát.”

A Horner által is felvázolt forgatókönyv már most nehéz helyzet elé állítja a CCAP-t. Mivel már több csapat is nyilvánosan kijelentette, hogy át fogják lépni a költségsapkát, hacsak nem sikerül egyezségre jutniuk az FIA-val a költségsapka módosításával kapcsolatban, mi alapján tennének majd különbséget a bírák azok között, akik csak kicsit lépték át a plafont, és akik a lehető legszorosabban megközelítették az 5%-os határt, amivel előnyhöz juthattak a pályán is.

A legnagyobb kérdés pedig az, hogy a CCAP mer-e majd olyan döntést hozni, ami akár utólag megváltoztathatja az egyéni vagy a konstruktőri bajnokság kimenetelét is. Egy ilyen döntés egyértelműen magával hozná a károsult fél fellebbezését is, abba pedig még a Mercedes sem ment bele a 2021-es Abu Dhabi Nagydíj után „a sport érdekeit szem előtt tartva” és a PR-katasztrófa elkerülésének érdekében, hogy megtámadja a futam végeredményét.

A helyzet tehát az, hogy papíron a költségsapkával kapcsolatos szabályok megszegéséért kiszabott büntetések utólag bizony megváltoztathatják akár egy teljes szezon végeredményét is – a 2022-es szezon esetében akár még 2027-ben is, mivel 5 évig bárki megtámadhatja a végeredményt a pénzügyi szabályzat megszegésére hivatkozva.

Mivel az 5%-ot tudatosan egyik csapat sem fogja átlépni, azt pedig nem tudják, hogy a CCAP kész-e bevetni a legszigorúbb büntetését egy, a testület által jelenleg kötelező jelleggel enyhének minősítendő szabálysértésért, érthető, hogy a csapatok a jelenlegi helyzetben meg akarják tudni, hogy milyen következményei lehetnek a döntéseiknek. Amennyiben ugyanis akár egyetlen egy csapat is úgy dönt, hogy vakon megkockáztat egy utólagos büntetést, de azzal nagy előnybe kerül a pályán és a fejlesztési versenyben, az komoly dominót indíthat el azzal kapcsolatban, ahogyan a csapatok viszonyulni fognak a pénzügyi szabályokhoz.