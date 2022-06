Ilyen időjárás várható az azeri F1-es nagydíjhétvégén!

A hétvégén következik a Forma-1-es versenynaptár nyolcadik állomása, Baku, amely helyszín 2016 óta rendez versenyeket a száguldó cirkuszban, és több emlékezetes nagydíjat is láthattunk már az utcai pályán.

Az időjárás kapcsán viszont egyedül a szél kavarhat be a játékba: a pénteki FP1-en napos, 26 Celsius-fok körüli időre lehet számítani, a csapadékra 0 százalék az esély, viszont a szél akár 40 km/órás is lehet, és az FP2-n is hasonlóan alakulhat az idő.

Szombaton felhős, de melegebb idő következhet: a weather.com szerint 28 fokos hőmérséklet és körülbelül 18 km/órás szél várja majd a pilótákat az FP3-on és az időmérőn is, és a csapadékra ekkor is 0 százalék az esély.

Az F1-es hétvége legfontosabb eseményén, az Azeri Nagydíjon is 28 fokos hőmérsékletet várnak az előrejelzések, a csapadékra ekkor sem látnak esélyt, a szél pedig 24 km/órás lehet.

Íme, a 2022-es Azeri Nagydíj menetrendje!