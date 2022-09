Az AlphaTauri csapatfőnöke megjelölte, miben kell Cunodának fejlődnie

Cunoda Júki lett a Forma-1 történetének első pilótája, aki öt megrovást is bezsebelt egy idényen belül, az ötödiket azután kapta, hogy a Holland Nagydíjon rövid időre kicsatolt biztonsági övvel autózott a pályán technikai problémáját követően.

Mindez egy tíz rajthelyes büntetést jelentett számára az Olasz Nagydíjon, ahol további három rajtkockát bukott el a pénteki szabadedzésen, amikor figyelmen kívül hagyta a sárga zászlós figyelmeztetést.

A japán versenyzőnek jelenleg nyolc büntetőpontja van és ha még négyet begyűjt, akkor egy futamra szóló eltiltással kell szembenéznie. Az Autosport/Motorsport.com arról kérdezte az AlphaTauri csapatfőnökét, ad-e okot aggodalomra Cunoda robbanékony természete.

„A teljesítménye egyre jobb, nagyon jó munkát végez az autóban. Már csak az érzelmeit kellene kordában tartania és fegyelmezettebbnek lennie, mert nem túl okos dolog figyelmen kívül hagyni egy sárga zászlós figyelmeztetést egy második szabadedzésen“ - szögezte le Franz Tost.

„Megértem, ha a kvalifikáción nem könnyű a helyzet, és talán néha a versenyen is, de egy szabadedzésen mindenképpen figyelembe kell venni az ilyesmit és megfelelő módon reagálni rá, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy le kell lassítani“ - tette hozzá a csapatfőnök.

Cunoda öt megrovásából hármat is szabadedzéseken történt incidens miatt gyűjtött be, Bahreinben Charles Leclerc-t, Ausztráliában Sebastian Vettelt, Monacóban pedig Kevin Magnussent tartotta fel, Melbourne-ben ráadásul az időmérő edzésen is megrovásban részesült feleslegesen lassú vezetésért.

A japán pilóta a májusi Spanyol Nagydíj óta nem szerzett pontot, és hiába jutott a zandvoorti kvalifikáción a Q3-ba, egy technikai probléma miatt feladni kényszerült a versenyt.

Az AlphaTauri még nem jelentette be jövő évi pilótafelállását, Cunoda pedig nemrégiben úgy fogalmazott, hogy a háttérben zajló dolgoktól is függ a Forma-1-es jövője. Tost Zandvoortban elhintette ugyan, hogy a japán jövőre is a csapat kötelékében maradhat, az viszont elképzelhető, hogy a másik versenyzőjük már nem Pierre Gasly lesz.

