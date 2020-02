A Red Bull nem aggódik a koronavírus miatt, de nagyon figyel

A Forma-1 idei naptára először állna 22 futamból, a versenyek között pedig van abszolút újonc, Vietnámban ugyanis korábban sosem rendeztek F1-es viadalt. Azonban még a szezon kezdete előtt alaposan felforgatta a terveket a koronavírus járványának kitörése.

A kínai futamot már biztosan nem rendezik meg az eredeti időpontjában, és egyelőre még az sem biztos, hogy találnak neki helyet a későbbiekben. Ez több kérdést is felvet, felmerült egy beugró helyszín lehetősége is.

Mindenesetre a helyzetet nem könnyíti, hogy a vírus terjedése miatt már a vietnámi verseny megrendezése is veszélybe került. Márpedig a két ázsiai helyszín kiesése azonnal hathetes szünetet is teremthet.

Egyelőre az idei újonc kapcsán még nem hoztak különleges intézkedéseket, de a sportág résztvevői folyamatosan monitorozzák a helyzetet. Christian Horner és a Red Bull sem tehet sokkal többet, várja a fejleményeket.

"Az előzetes információ, amelyet az FOM megosztott velünk, hogy természetesen folyamatosan figyelik a helyzetet Vietnámban. De ebben a pillanatban még zöld a verseny lámpája, és mi nem is tehetünk mást csak figyelünk" - mondta az osztrák csapat első embere, akit arról is kérdeztek, hogy a csapat támogatja-e a Kínai Nagydíj ősszel való bepótlását.

Még több F1 hír: Red Bull: Newey már a 2021-es autóra fókuszál

"Ez attól is függ, hogy hogy áll épp a bajnokság. Ha a világbajnoki címért küzdesz, akkor sosem elég a verseny, ha az élen állsz, akkor mindig sok. De komolyra fordítva a szót, ezt logisztikai szempontból kell áttekinteni" - mondta Horner.

"Ez egy kemény év lesz, és amikor Brazíliába, Kínába, Abu Dhabiba megyünk nagy kérdés, hogy belefér-e még egy út. Szóval ezt a kérdést nagyon óvatosan körül kell még járni" - mondta a csapatfőnök.

És hogy a Red Bull melyik pályának örülne, ha végül Kína helyére beugró érkezne? "Ez egy trükkös kérdés, nem igaz? Mert így most egy lyuk lett a naptárban, a verseny előtti és utáni hét is szabad ugyanis. De persze vannak pályák, amelyek érdeklődést mutatnak" - mondta Horner.

"De már elég késő van egy ilyen megállapodáshoz, és nemcsak a promóterek, hanem a csapatok számára is. Természetesen ez függ attól is, hogy melyik pályáról van szó. Mert ha repülni is kell, akkor oda a tengeri szállításnak időbe el kell induljon, ahogy ez már az első versenyek esetében meg is történt" - mondta Horner.

Csütörtökön került bejelentésre, hogy a Forma-1 fesztivált rendez Dél-Afrikában, egy héttel a Bahreini Nagydíj után! Természetesen a Red Bull is ott lesz, akik már „visszatérő vendégek”.