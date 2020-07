„A Ferrari teljesen új autót készít, leghamarabb a Spanyol Nagydíjra”

A Ferrari SF1000 alapkoncepciója igen egyszerű volt, felhasználva a Ferrari 2019-es motorjának erejét, egy nagyobb leszorítóerőt adó aerodinamikai csomagot terveztek az SF90 alapjaira, hogy ne csak az olyan pályákon legyen győzelemre esélyes az autó, mint Monza, vagy Spa.

A 2019-es Egyesült Államok Nagydíjon azonban a Red Bull vezetésével a csapatok a technikai szabályzat részleteinek tisztázását kérték, elsősorban arra voltak kíváncsiak, lehetséges-e extra üzemanyagot az égéstrébe juttatni, megkerülve az átfolyásmérő szenzort, amelyet természetesen tiltott az FIA.

Az FIA elővigyázatosságból egy második szenzort is kötelezővé tett 2020-ra vonatkozólag, amelynek az adatait csak ők látják, valamint a hosszas vizsgálatuk után kötelezték a Ferrarit egy új, „szabályoknak megfelelő” motor megalkotására.

Ahogyan azt szakértőnk, Giorgio Piola is kiemelte, a gyengébb motor egyből a felszínre hozta a Ferrari autójának ordító gyengeségeit, köztük azt az aerodinamikai „falat,” amely az autó közepén jön létre a hűtőelrendezés miatt, ami nagyban hozzájárul a vörös autó sokkal kisebb végsebességéhez.

A Formula Uno Analisi Tecnica maranellói értesülései szerint most egy „forradalmian új” autóval készülnek, amely leghamarabb az augusztusi Spanyol Nagydíjra készülhet el. Nem ez az első hír Olaszországból egy forradalmi autóról, ne felejtsük el, hogy a Hungaroringre is „Ferrari 2.0-t” harangoztak be, majd kört kaptak Lewis Hamiltontól, Leclerc pedig pontot se szerzett.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, leads Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Ami biztos, hogy a mai napon kell a Ferrarinak is benyújtania az FIA-nak azt, hogy milyen változtatásokra akarják felhasználni a zsetonjaik egy részét, az pedig elképzelhető, hogy hasonlóan a Racing Pointhoz, elkezdik majd a Mercedes aerodinamikai koncepcióját követni, legalábbis hasonlóan, ahogyan azt a Red Bull tette az orrkialakítással, és az azt körülvevő „hólapáttal.”

A mai napon szerezte meg Michael Schumacher az 5. világbajnoki címét, beérve a legendás Juan Manuel Fangiot.

