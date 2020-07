Egy újabb nagyon nagy nevet fogott magának a Mercedes, ezúttal a Formula E-ben

Nick Chester neve sokak számára ismerős lehet, akik jártasak a Forma-1 világában. Az 51 esztendős brit mérnök 1995 és 2019 között volt tagja az F1-nek, ahol ezen időszak alatt igen nagy tapasztalatra tett szert.

1995 és 2000 között az Arrowsnál dolgozott, majd a Benettonhoz kerülhetett, amiből a Renault gyári istállója lett. 2005-ig versenymérnökként dolgozhatott a csapatainál, majd az autó teljesítményéért felelős csoport vezetője lett 2005 és 2010 között a Renault-nál.

A tulajdonosváltások ellenére Enstone-ban maradt, és később technikai igazgatóként is tevékenykedett, ami az egyik legmagasabb szint. A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Renault-tól a Williamshez kerülhet, de ez nem történt meg.

A Mercedes azonban lecsapott a szakemberre. A The Race beszámolója szerint a németek bejelentették, hogy Chester megkezdte a munkát a Formula E-ben szereplő gyári istállónál, mint technikai főnök. Július eleje óta dolgozik az új munkahelyén.

Ez egy újabb nagyon fontos lépés a Mercedestől, hogy a Formula E-ben is bajnoki címet szerezzenek. Idén mutatkoztak be az FE-ben, ahol a bajnokságot is vezették, de jelenleg csak az 5. helyet foglalják el 56 ponttal.

Közvetlen előttük a Nissan e.dams van 57 egységgel, majd jön a Jaguar (66 pont), a BMW i Andretti (90 pont) és a DS Techeetah (989 pont). A versenyzők közül Stoffel Vandoorne a 6., míg Nyck de Vries a 13.

Nem a Mercedes miatt unalmas az F1-es bajnokság...