„Ipari kémkedés történt a Ferrari kárára”

A Ferrari 2019-es motorja kétségtelenül a mezőny legerősebbje volt, azonban a többi csapatnak hamar gyanús lett a mindenki számára elérhető GPS adatokon keresztül, hogy még 200 km/h fölött is mindeki másnál jobban gyorsulnak a gyári Ferrarik.

A 2019-es Egyesült Államok Nagydíjon a csapatok a Red Bull vezetésével egy technikai direktíva kiadását kérték az FIA-tól, elsősorban az üzemanyagátfolyást mérő szenzorokkal kapcsolatban.

A Corriere della Sera újságírója, Giorgio Teruzzi szerint „ipari kémkedési akciók történtek,” amellyel a csapatoknak a Ferrari titkait akarták kideríteni, és így tudták megalapozni a direktíva kiadatását, értesülései szerint ebben pedig az FIA egyik technikai delegáltja is a segítségükre volt. (Tehát illegális módon derültek ki információk a Ferrari illegálisan működő motorjáról.)

The engine in Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Amennyiben az igaz, az akár egy újabb botránynak is megalapozhat, mivel egy hivatalos FIA felügyelőnek nem igazán lenne etikus, vagy szabályos más csapatok számára információt átadni, ebben az esetben a Ferrari motorjáról.

Nem ez az első kémkedéssel kapcsolatos szál a Ferrari 2019-es motorügyében, ugyanis még tavasszal Jean Todt, az FIA elnöke ismerte el a Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában, hogy az FIA szintén egy szivárogtatótól tudta meg azt, hogy az FIA rutinvizsgálataival nem tudják majd bizonyítani a Ferrari motor szabálytalanságát.

Hozzátette a francia szakember, hogy minden lehetséges vizsgálatnak alávetették a motort, de nem tudták maximálisan bizonyítani annak a szabálytalanságát. Terelhették volna jogi útra is az ügyet, de szerinte nagyon rosszat tett volna az F1 imidzsének, ha beperelik a Ferrarit, amely akár évekig is elhúzódhatott volna, ezért döntöttek a titkos megállapodás mellett, ami azonban elnézve a Ferrari idei teljesítményét, igen hatékonyan vált be.

