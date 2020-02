Hűtési problémái lehetnek a Red Bullnak?

A délelőtt Max Verstappen is csak későn hajtott ki a száradó pályára, de amikor a C2-es slick gumikra váltott, egy megpördülést követően a kavicságyban találta magát.

Mindeközben az RB 16-ra egy csomó szenzort szereltek fel a légbeömlő szájánál: könnyen kivehető egy X alakzat, amit az érzékelők és miniatűr Pitot-csövek tesznek ki. A Honda mérnökeivel együtt döntöttek így, hogy megvizsgálják az idén is igen nagy beömlő működését.

A Honda mérnökei idén az RA620H hajtáslánc hűtőinek nagy részét a motor fölé csomagolták, azért, hogy az oldaldobozokat minél keskenyebbre lehessen húzni, ami aerodinamikai előnyökkel jár.

Amikor már ilyen alacsony hőmérsékletnél (jelenleg 17 fok van Barcelonában) arról kell információt gyűjteniük, hogy megfelelően kap-e levegőt a rendszer, akkor az azt jelzi, hogy van pár kétségük a rendszer tökéletes működésével kapcsolatban, különösen akkor, amikor a mezőny majd a versenynaptár legmelegebb pályáira látogat.

Az RB 16-on egy új hátsó szárny is megjelent, az előző teszthez képest a fő profilja hajlítottabb lett, és feljebb emelték a szárny első élét, ami azzal járt, hogy változtattak a szárnyat tartó pilléreken is.

Mechanics work on the rear of a Red Bull Racing RB16

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images