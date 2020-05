A DAS elődei, betiltott megoldások: A lyukas orrú Ferrari

A Ferrari 2007-ben Kimi Raikkonennel megnyerte az egyéni és a csapat világbajnokságot is, ezért eltökélt céljuk volt, hogy 2008-ban címet védjenek. Az F2008 a 2007-es autó evolúciója volt, egy olyan megoldással, amelyet a Mercedes DAS rendszeréhez hasonlóan be is tiltottak a következő évre.

A betiltott megoldások első részében a Brabham BT46B, a ventillátoros autó szerepelt, mai részében pedig az eredeti S-csatornát mutatjuk be, amely különösen a közepes sebességű pályákon jelentett hathatós előnyt a Ferrari számára.

Ferrari F2008, nose back comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

Az F2008-on a Spanyol Nagydíjon jelent meg egy hatalmas légbeömlő nyílás az autó orrának alján, amellyel az autó alá érkező áramlatokat vezették el felfelé, miközben fel is gyorsították ezeket az áramlatokat.

Ez a megoldás volt 2008 leginnovatívabb technikai megoldása. A maranelloi csapatot a Williams híres, 2004-ben bemutatott „rozmár” orra, amely végül nem teljesített úgy, mint remélték, és a Lotus 80 inspirálta, amely egy sikertelen kísérlet volt arra, hogy a ground effectet az autó teljességén kihasználják.

Lotus 80 bottom Fotó készítője: Giorgio Piola

A Ferrari célja az volt, hogy kevesebb levegő szoruljon be az autó alá, ezért az S-csatorna nem csak az azon keresztül átvezett levegő miatt volt hatékony, hanem azért is, mert a hátsó diffúzor felé kevesebb levegő áramlott, összességében csökkentve az autó légellenállását, anélkül, hogy leszorítóerőt veszítettek volna.

Ezt az előnyt azzal is kihasználta a Ferrari, hogy a leegyszerűsítette a felső légbeömlő körüli áramlatok útját. A legfontosabb dolog, amit ezzel elértek, hogy a Ferrarinak elég volt alacsonyabb leszorítóerős beállításokat használnia az első és hátsó szárnyánál is. Ehhez párosult az alacsonyabb légellenállás, ami miatt a Ferrari végsebessége 5-6 km/h-val is nagyobb lehetett a riválisokénál.

Ferrari F2008 front suspension Fotó készítője: Giorgio Piola

Az autó orrkúpját is feljebb húzták a 2007-es autóhoz képest, azért, hogy az jobban kiszolgálja a tervezett S-csatornát. Érdekesség, hogy az autó orrának belsejében található csatornák már az autó bemutatásakor, és az első 3 futamon is megvoltak, de a lyukas orrot csak Barcelonában mutatták be.

Ferrari F2008 (659) 2008 nose with S-duct detail Fotó készítője: Giorgio Piola

A Ferrari megoldását az FIA betiltotta a 2009-es évre, és csak 2012 körül tértek vissza a sportba, kihasználva azt a kiskaput, hogy azt elméletben „a pilótafülke hűtésére” használják, és az első kerekek középpontjától mindössze 15 centire lehetnek beömlők.

A jelenlegi megoldások csatornái így sokkal rövidebbek, ezáltal sokkal kevésbé hatékonyak, mint a Ferrari eredeti megoldása.

Ferrari F2008 Fotó készítője: Giorgio Piola

