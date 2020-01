Az aszfalt királyai Oscar-jelölést kapott

A kritikusok és a nézők is jól fogadták Az aszfalt királyai (eredeti címén: Ford v Ferrari) című filmet, amely négy Oscar-jelölést is kapott. Jelölést kapott a „legjobb film” kategóriájában, illetve három technikai kategóriában: a legjobb hangkeverés, a legjobb hangvágás és a legjobb vágás díját is elnyerheti az 1966-os Le Mans-i 24 órás versenyről szóló film.

Az Oscar díjátadójára február 9-én Los Angelesben fog sor kerülni, és ez lesz a 92. díjátadó az Oscar történelmében.

A James Mangold által rendezett filmnek komoly riválisai lesznek a „legjobb film” kategóriában, ugyanis Az ír, a Jojo Rabbit, az Élősködők, az 1917, a Házassági történet, a Kisasszonyok, a Volt egyszer egy… Hollywood és a Joker is a jelöltek közé került.

A filmben Christian Bale alakítja Ken Milest, Matt Damon pedig a Ford csapatfőnökét, Carroll Shelbyt. A történetben a Ford próbálja megnyerni a Le Mans-i 24 órás versenyt, miután Enzo Ferrari gorombán elutasította a Ford felvásárlási ajánlatát.

A Ford v Ferrari már számos komoly elismerést bezsebelt, Christian Bale-t például Golden Globe-ra jelölték legjobb színész kategóriában, viszont végül nem ő nyert. Ezenkívül a Screen Actor Guild-díjra is jelölték, az pedig majd január 19-én dől el, hogy Bale-hez vándorol-e a díj. A BAFTA-n is kapott néhány jelölést a film, ennek a díjátadójára majd február 2-án kerül sor.