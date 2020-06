Az Alfa Romeo még 2020-ban visszatérhet a WTCR-be!

Az Alfa Romeo korábban úgy döntött, hogy 2019 végén elhagyja a WTCR-t, mivel elérték a Giulietta Veloce TCR maximális fejlesztési szintjét. Azonban jött a koronavírus-járvány, ami számos forgatókönyvet átírt, többek között a WTCR idei versenynaptárát is, ami a nemrégiben nyilvánosságra hozott naptár alapján csak Európában fog idén versenyezni – így pedig az Alfa Romeo visszatérhet a sorozatba.

„A lezárásokat követően, amelyek márciusban kezdődtek, pár héten keresztül zárva tartottunk biztonsági okok miatt, és csak vészhelyzeti tevékenységek miatt nyitottunk ki. 15 nappal a bezárás után pedig meglepett és boldog voltam amiatt, hogy mennyire jól teljesít a cég minden területen, és ide nem csak a versenyzési részleg tartozik.” – mondta Michela Cerruti, az Alfa Romeo operációs igazgatója a Motorsport.com olasz kiadásának.

„Számos ok van amögött, hogy a különböző bajnokságoknak változtatniuk kellett néhány dolgon, hiszen a mai egy másik szituáció. Az előző szezon végén azon voltunk, hogy eladjuk azt a két Giuliettát, amelyekkel a WTCR-ben versenyeztünk 2019-ben, aztán viszont ez nem valósult meg. Tehát ott ültünk az asztalnál, egymásra néztünk, és feltettük azt a kérdést, hogy miért ne használnánk ki a dolgot?”

„Ez egy olyan ötlet, amely pár hete itt van a fejünkben, és rengeteg kérdés merült fel bennünk a lehetőség kapcsán, amit a WTCR idei versenynaptára ad számunkra, hiszen 2020-ban csak Európában lesz versenyzés a sorozatban. És az is tény, hogy sok év után először lesz újra WTCR-verseny Olaszországban, az adriai pályán, ez pedig motivált minket, és arra gondoltunk, hogy hány szurkoló szerette volna, ha Olaszországban is láthatták volna mozgásban a Giuliettákat a WTCR-ben.”

Tehát az ötlet, ami az Alfa Romeo vezetőiben felmerült az utóbbi hetekben, hamarosan meg is valósulhat, azonban ehhez még sok akadályt kellett leküzdeniük – többek között a vírus okozta nehéz gazdasági helyzettel is meg kell birkózniuk.

„Most meg kell találnunk az erőforrásokat, amelyek pillanatnyilag még nincsenek meg. Idén a WTCR általános költségei nyilvánvalóan alacsonyabbak lesznek, mivel rövidebbek lesznek az utazások és kevesebb verseny lesz. De szükségünk van szponzorokra és partnerekre az új kalandhoz.”

„Nyilvánvalóan nem fogjuk bárkinek odaadni az autónkat, a gazdasági aspektuson kívül olyan versenyzők érdekelnek minket, akik profin tudnak dolgozni és akik a pályán is gyorsak. A világunk tele van olyan profikkal, akik cégek és szponzorok támogatásával rendelkeznek.”

Kevin Ceccon, Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta TCR Fotó készítője: WTCR

„Végeztünk néhány kutatást a két elérhető ülésünk betöltésére, és most pár héten keresztül azon leszünk, hogy kiderítsük, érdekes és vonzó-e az ötletünk, mivel természetesen nem mindig könnyű mindent megvalósítani. Történelmi szempontból tény, hogy nem most vannak a legjobb gazdasági körülmények. Nem vesszük biztosra, hogy ott leszünk a pályán, de meg akarjuk próbálni, még akkor is, ha kevés az idő és sok a bizonytalanság. Precíz tervezésre van szükségünk.”

Néhányan arra gyanakodtak, hogy a decemberi, WTCR-ből való távozás bejelentésének oka a Giulia ETCR-es projektje, mivel az autó hamarosan az elektromos túraautó-sorozatban fog szerepelni. Cerruti viszont kiemelte, hogy ez két egymástól független dolog, amelyek nemhogy nem állnak szembe egymással, hanem erősíthetik egymást.

„Továbbra is tervben van az ETCR-es projekt, de a WTCR és az ETCR két különböző dolog, amelyek egymással párhuzamosan is tudnak futni, és az egyik projekt nincs hatással a másik projekt erőforrásaira. Azt gondolom, fontos, hogy elkülönítsük a területeket, és az egyik projekt irányába való elköteleződés nem jelenti a másik projekt megszűnését.”

„Ehelyett ez egy lehetőség számunkra arra, hogy összekapcsoljuk a szektorokat, így azok a versenyzők, akik hisznek a WTCR-es projektben, szintén lehetőséget fognak kapni a Giulia ETCR-autójának tesztelésére, amikor készen fog állni.”

Charles Leclerc ugyan ezúttal nem nyert virtuális versenyt, remek tapasztalatokkal gazdagodott, és volt egy nagyon látványos borulása is, ami után rögtön padló gázon ment tovább a World RX Esports versenyén.