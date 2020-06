Egy igazi TOP-DJ, a The Avener lép fel a Virtuális 24 órás Le Mans-i versenyen

A francia egy exkluzív, 45 perces élő show-t fog adni a virtuális Le Mans-i 24 órás verseny késő esti óráiban, mintha csak egy valódi élő zenei koncerten lennénk, amik hagyományosan az igazi események során zajlanak. A zene és a motorsport már régóta megtalálta a közös hangot, és a rajongók szerte a világon hallhatják ezeket a legjobb slágereket, amik garantáltan növelik a pulzusszámot, miközben a versenyzők odakint versenyeznek a híres Le Mans-i pályán.

The Avener: „Korábban volt lehetőségem játszani WEC-eseményeken, és a múltban a Le Mans-i 24 órás hétvégén. Emiatt örülök annak, hogy megoszthatom a zenémet a világ mind a négy sarkával az első virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen.”

Az Universal Music France és az A&R Studios’ The Avener garanciát jelent az elektronikai berendezések, a hangchipek és számítógépes szoftverek minőségére, azoknak az üzemeltetésére, háttérben az egyedülálló esemény profi versenyzőivel és szimulátoros pilótáival a szimulátorok volánja mögött.

Ő az első olyan zenész, aki 5 éves korától klasszikus zongorát tanult a Nizzai Konzervatóriumban. Legismertebb műve a “Fade Out Lines”, ami Phoebe Kildeer közreműködésével jött létre. Globális szinten több mint 2 millió kelt el belőle. A The Avener a Deep House és az Electro iránti szeretetet ötvözi, amiben a blues és a soul ritmusai is megtalálhatóak.

A WEC 2015-ös szezonjára a WEC zenei nagykövete lett, és a bajnokság minden fordulójában szórakoztatta a közönséget a szurkolói bázison. Azóta elkészítette a "The Wanderings of The Avener" albumot, ami (fizikai és digitális) az első héten fel is került a lista élére, több mint 10 000 eladással, tripla platinával Franciaországban, és platinával, valamint arannyal 10 másik országban. Idén pedig kiadta a második albumát “Heaven” néven. A túrnét 2021-re tervezik.

A The Avener-esemény június 13-án, szombaton veszi kezdetét 23 órától, a verseny közepén.

http://www.theavener.com/

