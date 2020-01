Alonso nem zárja ki, hogy az egyik nap végén a TOP-3-ban legyen a Dakaron

Fernando Alonso a 6. szakasz után sem panaszkodhat, mert a hatodik legjobb időt rakta össze 4 perc 35 másodperces hátránnyal a szakaszgyőztes Peterhansel mögött. Tekintve azt, hogy ez egy több mint 4 órás etap volt, és Alonso kevés terep-ralis tapasztalattal rendelkezik, igen szép eredményt ért el pénteken.

Az összetettben a 16. helyen áll 3 óra 18 perc és 11 másodperces hátránnyal. Ennek a nagy részét a Dakar Rali elején történt incidensnek köszönheti, amikor találkozott egy sziklával. Ott azon a ponton minden esélye elszállt egy nagyon erős eredményre. Ha azonban így megy tovább, komolyabb hibák nélkül, akkor a TOP-10-en belül lehet.

„Ez egy egész jó nap volt, és a tegnapi naphoz hasonlóan a ritmus is rendben volt. Jól éreztem magam, és egész gyorsan tudtunk menni. Ismét ott voltunk a legjobb hatban, ami egy nagyszerű eredmény. Az első három autó azonban egy másik bajnokságban versenyez, egyszerűen túl gyorsak.”

„Ha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy mi voltunk a harmadik leggyorsabb Toyota. Ez kellemes meglepetés, és hozzáad valami pluszt a mai naphoz. Fontos volt, hogy elkapjuk a ritmust, és egy olyan tempót diktáljunk, ami ideális. Szerencsére nem voltak nagy gondjaink, és a defektet is sikerült elkerülünk.”

„Elégedett vagyok az elmúlt két nappal, mert azok valóban jól alakultak, és több volt az olyan szakasz, amik jobban feküdtek számomra. A láthatóság nagyon fontos, mint azt mondtam az első napokban is. Ha ez rendben van, akkor ott tudunk lenni a gyorsabb versenyzők szintjén. Ha azonban sok a por körülötted, akkor benne van a pakliban, hogy történik valami, mint azt láthattuk is a második napon.”

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Fotó készítője: Toyota Racing

„Egy 500 kilométeres etapon belül sok minden történhet, és nem láthatsz mindent előre. Amikor előtted mennek, akkor mindez nem könnyű, de örülök, hogy most jó napok vannak mögöttünk. Általánosságban rendben van a tempó. Egyre magabiztosabb és konstansabb vagyok.”

Természetesen a spanyol AS lap is kiemelten foglalkozik Alonso szereplésével. A világbajnok a honfitársai előtt arról is beszélt, hogy milyen a vezetés, amikor az autóban 400 liternyi üzemanyag van, majd milyen a végén ugyanez 30-40 literrel.

„Hatalmas a különbség. Közben homokos terepen, kavicson, köveken és aszfalton mész, szóval a tapadási szint elég instabil, valamint minden kilométerhez alkalmazkodnod kell. A láthatóság is ide tartozik. Ezeknek a kihívásoknak mindegyike új számomra, de igyekszem a lehető leggyorsabban tanulni.”

„Az első napokban arra gondoltunk, hogy 70-80%-os arányban elkerüljük a hibákat, és ez így is volt, de volt egy balesetünk. Az elmúlt napokban azonban nem gondoltunk erre, és a saját tempónk szerint haladunk. Ezután minden jobb lett.”

„Marc mellettem tapasztalt a dűnékkel, és tudja, hogy milyen tempóval kell átmennünk rajtuk, vagy hol kell még egy kicsit kapaszkodnunk. Ezzel szemben a köveken a Toyotának sok problémája volt az első héten. Naponta két vagy három defekttel lehetett számolni, és ez egy igen komoly büntetés volt. Nem tudom, hogy miért találok jobb ritmust a dűnéken.”

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma Fotó készítője: Toyota Racing

Alonso egyelőre csak a 16. helyen áll, de ha tartani tudja ezt a tempót, akkor még sokkal előrébb is kerülhet, főleg, ha az előtte lévőknek gondjai akadnak. Erre lehet is esély, így a spanyol semmit sem zárna ki, leszámítva a győzelmet. Az F1-es világbajnok elárulta, sok Dakart nézett meg az évek során a televíziókban, és látta, hogy egyik pillanatról a másikra sok időt lehet veszíteni.

Ha azonban megnézzük, hogy a TOP-6 között jelenleg semmi váratlan nem történik, akkor lehetséges, hogy csak idő kérdése, mikor lesz valami váratlan gond. Emiatt Alonso nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az egyik szakasz végén a TOP-3-ban legyen. „Ha azonban semmi sem történik előttünk, akkor ez nehéz.”

A 2020-as Dakar Rali ötödik szakasza sem volt egyszerű a mezőny számára, és sok versenyző igencsak küszködött. Carlos Sainz azonban továbbra is remek tempót diktál.