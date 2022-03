Pokoli hétvégére számít Indonéziában a MotoGP mezőnye

Ezen a hétvégén a mandalikai aszfaltcsíkon folytatódik a hetvennegyedik MotoGP-szezon, s bár a pilóták a szezon előtti tesztek során ellátogattak Indonéziába, ez lesz az első futam 1997 óta, amit az országban rendeznek.

A versenyzőknek a legnagyobb kihívást az extrém hőség jelentheti majd, ezzel kapcsolatban pedig többen is kifejtették a véleményüket a mezőny tagjai közül. A pálya bizonyos szakaszait egyébként az előszezoni teszt után újra aszfaltozták, ugyanis többen panaszkodtak a minőségére.

„Ez a verseny több dolog miatt is őrült lehet, de ezzel mindenkinek meg kell küzdenie és alkalmazkodnunk kell hozzá“ - mondta Andrea Dovizioso, az RNF Racing pilótája. „Szinte elképzelni sem lehet, mennyire meleg van itt, sokkal nehezebb lesz motorozni, mint például Malajziában.“

„Más lesz a tapadás, a teszten meglehetősen piszkos volt a pálya, így erre számítunk most is. Katarban három nagyon tiszta napot teljesítettünk, pedig ott nem is teszteltünk a szezon előtt“ - tette hozzá az olasz.

Az Aprilia versenyzője, Aleix Espargaro szerint felkészültek arra, hogy megbirkózzanak a hőséggel, de azzal ő is egyetért, hogy az időjárási körülmények miatt a felső határon kell teljesíteniük nekik és a motoroknak is.

„Tartottunk ma egy megbeszélést a mérnökömmel, aki azt mondta, hogy meg kell próbálnunk a lehető leginkább hűteni a gépet. Erre különböző praktikáink vannak, amikor ilyen melegben kell versenyeznünk, az apró dolgok dönthetnek majd“ - fogalmazott a spanyol.

„Soha nem tapasztaltam még ilyen hőséget, mint ami itt, Mandalikában fogadott minket, ez egészen egyszerűen őrület. Az aszfalt 65 fokos, ilyet még sosem láttam korábban. Nagyon megterhelő lesz a motoroknak és a versenyzőknek egyaránt ez a hétvége.“

„Ezzel együtt nem aggódom, ha a saját nevemben beszélhetek, jó fizikai állapotban vágok neki a kihívásnak. Meglátjuk, hogy ez elegendő lesz-e vagy sem, de ami a motort illeti, nagyon trükkös lesz a hétvége.“

„Amikor 45 fok fölé emelkedik az aszfalt hőmérséklete, azt már nehezen kezelik a motorok, ráadásul arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy amikor mind a pályán vagyunk, folyamatosan melegebb lesz“ - mondta Espargaro.

A Suzuki versenyzője, a 2020-as világbajnok Joan Mir is egyetért versenytársaival, a spanyol egyenesen úgy fogalmazott, hogy ki kell találniuk, egyáltalán hogyan éljék túl ezt a versenyhétvégét, de izgatottan várja a futamot.

„Nos igen, az itteni hőség meglehetősen extrém. Több tényező is bonyolítja a helyzetet, mindenek előtt nem tudjuk, hogyan fognak reagálni az abroncsok erre. Másodsorban az újra aszfaltozott szakaszok is ismeretlenek lesznek.“

„Nem túlzás azt mondani, hogy túl kell élnünk ezt a nagydíjat. Ki kell találnunk, hogyan lehetünk a leggyorsabbak úgy, hogy ne koptassuk túl gyorsan a gumikat. Ez nem lesz könnyű, nagy kihívás, de én szeretem a kihívásokat, szóval meglátjuk, mire leszünk képesek.“

BRÉKING: Vettel kihagyja a Bahreini Nagydíjat, megvan a helyettese is!