BRÉKING: Vettel kihagyja a Bahreini Nagydíjat, megvan a helyettese is! Az Aston Martin hivatalosan is megerősítette, hogy Daniel Ricciardo után Sebastian Vettelnek is pozitív lett a koronavírus tesztje, így a 2022-es Forma-1-es szezon első versenyén Nico Hülkenberg versenyez helyette.