Marquez: ha nem lesznek meg a Honda eszközei a vb-győzelemhez, akkor át kell gondolni a folytatást

A spanyol versenyző 2013-ban debütált a Honda versenyzőjeként a királykategóriában és egész pályafutását a japán gyártónál töltötte. Első évében azonnal bajnoki címet nyert, majd ezt követte még további öt, 59 futamgyőzelemmel, 100 dobogós helyezéssel és 63 pole pozícióval fűszerezve.

Marquez 2020 elején írt alá négyéves szerződéshosszabbítást jelenlegi munkaadójánál, amely így 2024 végéig szól, bár az elmúlt három év nem alakult könnyen a spanyol számára: sérülések, műtétek nehezítették meg a dolgát, a jobb karját négy alkalommal is operálni kellett.

Ezzel párhuzamosan a Honda formája is visszaesett, a csapat 2022-ben három év alatt már a második olyan idényét teljesítette, amikor nem tudtak futamgyőzelmet szerezni. A Motorsport.com-nak exkluzív nyilatkozatot adó Marquez ennek ellenére nagyon tiszteli csapatát, különösen amiatt, ahogyan a sérülések okozta kihagyásait kezelte.

„Különleges érzés volt, ahogy a sérüléseim ideje alatt gondoskodtak rólam és folyamatosan beszélgettünk. Tudom, hogy ez nem alapvetés, emiatt mindig is nagy tiszteletet fogok érezni a Honda iránt“ - fogalmazott a spanyol.

„Most már csak az jár a fejemben, hogy visszatérjek velük a csúcsra. Aztán persze, ha ez nem sikerül, mert úgy érzem, nincsenek meg az eszközeim, akkor megpróbálom megtalálni a számomra legjobb megoldást, ezt már nekik is mondtam“ - szögezte le Marquez.

„Egyelőre a csapattal tervezem a jövőm, az a célom, hogy maradjak, de a legnagyobb álmom még mindig újabb bajnoki címek megszerzése. Ez az, amihez a jövőben igazodni szeretnék“ - tette hozzá a pilóta.

Azt is hozzátette, a korábbi szerződési tárgyalásoknál is nagyon tisztelte munkaadóját és mindig a Honda volt számára az első számú opció, így nem is tárgyalt más csapatokkal.

„Meglátjuk, jövőre mi lesz, mert sosem lehet tudni. Ahogy mondtam, az az álmom, hogy a Hondánál maradjak, de ennél még nagyobb, hogy ismét felérjek a csúcsra“ - zárta Marquez.

