Aleix Espargaró: semmi sem változik, mert már mindent megkaptam az élettől

Aleix Espargaro tökéletes hétvégét teljesített Termas de Rio Hondóban. A lassan veteránnak számító versenyző sokat várt első sikerére a királykategóriában, ám végül elképesztően alakult számára 200. MotoGP-futama.

A kvalifikáción ő lett a széria történetében az első, akinek a harmadik különböző motorral sikerült pole pozíciót szereznie, vasárnap pedig, miután hatalmas csatát vívott Jorge Martinnal, a MotoGP történetének 118. futamgyőztesévé avanzsált.

Az Aprilia Racing Team számára is történelminek bizonyult a dél-amerikai hétvége, hiszen a csapat történetének is Espargaró pole pozíciója volt az első a királykategóriában, ráadásul sosem fordult még elő az olaszokkal, hogy egy futamon két pilótájuk is a top 5-ből vágjon neki a versenynek.

A spanyol a siker után természetesen elérzékenyült és nagyon boldogan fogadta a gratulációkat, nem mellesleg három futam után átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben az eddig vezető Enea Bastianinitől.

Érdekesség, hogy Espargaró volt az egyetlen a rajtrácson, aki egyetlen kategóriában sem tudott korábban futamot nyerni, de úgy érzi, ez a győzelem sokkal többet jelent a csapatának, mint neki.

„Elképesztően boldog vagyok, hogy megnyertem a futamot, de semmi sem változik. Nagyon szerencsés ember vagyok, a munkám a szenvedélyem, van egy csodálatos családom, szóval mindenem megvan, amiről egy ember csak álmodhat“ - nyilatkozta a spanyol.

„Az Aprilia számára viszont ez egy hatalmas lépés, mert hat évvel ezelőtt, amikor csatlakoztam a csapathoz, nem sokan hittek ebben a projektben. Nagyon örülök, mert már a szezon első versenye után úgy éreztem, hogy pályafutásom során ez a legjobb motor, amivel harcba szállhatok.“

„Persze, az előszezonban még nagyon nehéz megtippelni, elegendő lesz-e a gép teljesítménye arra, hogy a legjobb tízért, vagy éppen a győzelemért harcolj, de már a tesztek során is közel voltam a leggyorsabb pilótákhoz.“

„Az argentin kvalifikáción bebizonyítottuk, képesek vagyunk a leggyorsabbak lenni a mezőnyben és ezt megerősítettük a versenyen. Olyan ez, mint egy álom. Már 32 éves vagyok, de úgy érzem, végre megérkeztem és azt hiszem megérdemlem a sikert“ - tette hozzá Espargaró.

Hogy mennyire kiszámíthatatlan a MotoGP hetvennegyedik idénye, azt jól mutatja, hogy az eddigi három futamon kilenc különböző versenyző állhatott dobogóra és minden versenyt más-más pilóta tudott megnyerni.

Espargarót természetesen arról is faggatták, hogy látja ezek után az Aprilia bajnoki esélyeit. „Ott vagyunk a győzelemért folytatott harcban, hiszen megmutattuk, képesek vagyunk nyerni“ - fogalmazott a spanyol.

„Ugyanakkor, higgadtnak kell maradnunk, mert nagyon hosszú a bajnokság. Ha nem hibázunk, akkor minden hétvégén harcolhatunk a győzelemért és a dobogós helyezésekért. Koncentráltabb vagyok, mint valaha. Tisztában vagyok azzal, hogy a pályafutásom végén járok, de a lehető legszebben akarom befejezni“ - tette hozzá a pilóta.

