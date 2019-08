Räikkönen dabelés közben: trendet teremt a "Jégember"? (videó)

A finn „Jégember” a mezőny legidősebb tagjaként versenyez a Forma-1-ben, de még mindig magas teljesítményt nyújt, és kvázi egyedül viszi a hátán az Alfa Romeót, mivel gyakorlatilag a pontok több mint 90%-át ő gyűjtötte be a csapatnak. Antonio Giovinazzi eddig csak egyszer volt eredményes a szezon során.

Kimi Raikkonen Hockenheimben is odatette magát, miközben majdnem a 4. helyet is megszerezte. Nagyon kevéssel maradt el Pierre Gasly red bullos idejétől, de ez az 5. pozíció is egy több mint kiváló eredmény. Igaz, ehhez a Ferrari technikai problémája is kellett, de a finn a villanásával hozta a kötelezőt, és a középmezőnyből a leggyorsabb tudott lenni, ami értékes pontokat hozhat számára a futamon, melynek rajtrácsát ezen a linken keresztül érhetitek el.

Kimi sokat lazult az elmúlt években, és az Alfa Romeónál egy még szabadabb életet élhet. Legutóbb például arra vették rá a finnt, hogy dabeljen egyet, ami sokak számára ismerős lehet, főleg a fiatalok körében. Ez egyfajta „táncstílus”, amit főként örömködésre szoktak használni, akár a futballban, akár más sportokban.