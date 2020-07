Egy F2-es pole-kör a vizes Hungaroringen: videó

A brit még mindig csak 21 esztendős, és szép karrier állhat előtte. Az F3-ban három esztendőt húzott le, bajnoki cím nélkül, de fontos tapasztalatokra tett szert. Az F2-ben 2017-ben mutatkozhatott be, ám csak két versenyen állt rajthoz. 2019-ben azonban már egy teljes idénye volt a GP3-as idényét követően.

A 11. helyen zárt, most viszont egyelőre a második, és idén nyerni is tudott az F2-ben. Remekül hangolt a hétvégére, mivel nehéz körülmények között húzta be pole-t a Hungaroringen, ami még nagyon sokat érhet számára.

Mintha éledezne a Ferrari, ami nagyon jó hír

