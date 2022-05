Ilott veszi át Kubica helyét az Alfa Romeónál

Callum Ilott egy nagy tehetséggel rendelkező pilóta,akiról junior évei alatt azt gondolták, hogy biztosan helyet kap a Forma-1-ben. Annak ellenére, hogy a 2020-as F2-es bajnokságban második lett, a brit számára ez nem jött össze. A Ferrari programjának részeként Mick Schumachert (aki abban az évben F2-bajnok lett) részesítették előnyben a Haasnál.

Ilott a Portugál Nagydíj első szabadedzésén mutatkozott be, azóta többször is pályára lépett az olasz csapatnál, de ülést idén sem kapott az Alfánál. Így 2022-ben Amerikába költözött, hogy a Juncos Hollinger Racing színeiben versenyezzen az IndyCarban. Ott négy futamot vezetett, ahol egy tizenhatodik hely volt a legjobb eredménye.

Még több F1 hír: Vettel: 2060-ban már a víz alatt rendeznek nagydíjat

Az Alfa Romeóval és a Ferrarival való kapcsolata azonban megmaradt, és ez most lehetőséget kínált Ilottnak, hogy a csapat tartalékversenyzőjeként tevékenykedjen Miamiban. Robert Kubica ezen a hétvégén a Spa-Francorchamps-i WEC-futam miatt hiányzik. Vasseur elmondta, hogy logikus volt a választás Ilottra, hiszen ő már ismeri a csapatot. Ilott maga is örül a lehetőségnek, és a közelben volt.

Az Alfa nem számolt be arról, hogy a szabadedzéseken is szerepet kap-e a 23 éve brit, vagy csak klasszikus értelemben számítanak rá tartalékként, bár utóbbira nagyobb az esély, hiszen egy teljesen idegen pályán járnak, ahol Bottasnak és Csounak is szüksége lesz minden megtett körre.