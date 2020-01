Felújított garázsok és környezetbarát világítás várja az F1-es csapatokat Barcelonában

Sokáig kérdéses volt a Spanyol Nagydíj sorsa a Forma-1-ben, de végül kiharcolták a tagságukat a 2020-as idényre. Ennek azonban ára is volt, mert elvesztették a korábbi helyüket a naptárban, amit a visszatérő Holland Nagydíj kapott meg.

Idén már Zandvoort lesz az első európai futam a szezonban, de a katalán ring számára az volt a legfontosabb, hogy a Forma-1-ben maradjanak. A háttérben már tárgyalnak egy hosszabb szerződés aláírásáról.

Közben kiderült, hogy a neves pálya új megjelenést kapott a bokszutcában. Az új garázskapuk pofásnak mutatnak, és mellette környezetbarátabb garázsvilágítás várja az F1-es csapatokat, akik a következő hónapban fognak tesztelni.

A modernizált, új motorizált garázskapuk és a kisebb fejlesztések nemcsak a vizualitást szolgálják, hanem a kényelem növekedését is. Az új kapuk, amik most automatikusan működnek, egy beépített ajtót is tartalmaznak, amik megkönnyíti a gyalogosok számára a garázsokba való bejutást.

A garázsok világítását is kicserélték, követve a környezettudatosság elveit. Most már LED lámpák teljesítenek szolgálatot, egyértelműen az alacsonyabb fogyasztásra és a nagyobb teljesítményre koncentrálván.

