A Renault F1 Team is beindította a 2020-as motorját (videó)

A Renault F1 Team tavaly kissé csalódást okozott, különösen azok után, hogy Daniel Ricciardo csatlakozott a gyári alakulathoz. Az ausztrál ezzel rögtön nagyobb nyomás alá helyezte a csapatot, nem beszélve a médiáról.

Ricciardo sokat küszködött az első hónapokban, majd felvette a ritmust, és le is győzte Nico Hülkenberget, akivel nem hosszabbítottak, és Esteban Ocon került a helyére. Daniel szerződése az év végéig lejár, és a hírek szerint a McLarennel, valamint a Ferrarival is tárgyalásban áll.

A Renault tavaly az 5. helyen fejezte be a szezont, noha a terv az volt, hogy megtartsák a 4. pozíciójukat, és közelebb kerüljenek a top-csapatokhoz. Ez azonban távolról sem valósult meg, és csak dőltek a kritikák.

Az alakulat egyelőre még a gyáron belül is titkolózik, de most beindították a 2020-as évre tervezett motorjukat, és ezzel életre is kelt az új Renault, amit Ricciardo és Ocon fog vezetni a szezon során, beleértve a tesztek többségét is.

