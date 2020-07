Egy képen a McLaren utazó csapata: mindenki narancssárágában

Ausztráliában sajnos le kellett fújni az eseményt, és a csapatok még egy szabadedzést sem tudtak teljesíteni. Azóta pedig más helyszínekre még csak el sem utaztak a koronavírus miatt. A várakozásnak azonban most vége.

Még több F1 hír: Nem zárható ki az F1-es pilóták fertőzése, emiatt a tartalékoknak készen kell állniuk

Ezen és a következő hétvégén a Red Bull Ringen fognak versenyezni a csapatok. Természetesen a McLaren is útra kelt. Carlos Sainz Jr. először a repülőről jelentkezett be, majd kaptunk egy csapatfotót a britektől is, ahogy a bérelt járat előtt állnak, narancssárga pólóban.

A médianap csütörtökön veszi kezdetét, amiről természetesen az eddig megszokottakhoz hasonlóan részletesen be fogunk számolni számotokra, akárcsak a hétvége további részéről, kezdve a pénteki szabadedzésekkel, a szombati időmérővel és a vasárnapi futammal.

Ajánlott videó: