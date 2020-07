Új, közeli képeken a Williams F1-es festése

Két F1-es csapat is egy igen más festéssel fog pályára gurulni ebben a szezonban. A világbajnoki címvédő Mercedes fekete alapszínre váltott át, mellyel többek között a rasszizmus elleni harc fontosságára hívják fel a figyelmet.

Még több F1 hír: Michelinről Hankookra vált a Formula E a Gen3-as korszakban

A másik oldalon a Williams döntése mögött pénzügyi okok szerepelnek, mivel hirtelen távozott a főszponzor. Ez pedig azt vonta maga után, hogy a csapatnak át kellett színeznie az autóját, és így természetesen a szereléseit is.

Korábban már egy videót is közöltünk számotokra az autóról, most pedig itt vannak az új képek. A brit istálló fokozatosan mutatja meg a részleteket, és már nagyon várják, hogy a pályán is megcsodálhassák a festést, valamint kiderüljön, mennyire versenyképes az idei csomag.

Ajánlott videó: