Ezért gondolkodnak az F1 vezetői egy "nagyobb jövőn"

Greg Maffei: A Forma-1 minden jel szerint soha nem volt egészségesebb. A rajongók érdeklődése hihetetlenül nagy. Nagyszerű versenyünk van a pályán, és segítettünk a csapatoknak. Amikor beléptünk a Forma-1-be, a 11. csapatot, a Manort éppen akkor adták el egy fontért a csődeljárás alatt. Ma pedig nem hiszem, hogy 500 millió dollárnál, talán 700 millió dollárnál kevesebbért meg lehetne venni egy csapatot. Megpróbálhatod. De nehéz lesz. Ez egy elképesztő értéknövekedés. És ez részben azoknak a dolgoknak köszönhető, amelyeket azért vezettek be, hogy több versenyt teremtsenek a pályán, ami a csapatok egészségét is erősíti. A csapatok egészséges ökoszisztémájára volt szükség ahhoz, hogy ez működjön. És úgy gondolom, hogy mindezek a dolgok megtörténtek, és a rajongók érdeklődésének növekedését is láthatjuk. A televízióban, személyesen, soha nem volt még nagyobb rendezvényünk. Szóval elég jó a helyzet.

Stefano, a csapatok értékének növelése szempontjából a legfontosabb mérföldkő a költségplafon volt, amiről sokan azt gondolták, hogy soha nem fog megvalósulni az F1-ben.

Stefano Domenicali: Abszolút. Úgy gondolom, hogy Gregnek és Chase-nek (Carey), akinek nagy elismerés jár, az volt a víziója, hogy szükség van egy olyan folyamatra, amely eltér a korábbiaktól. A szakadatlanság pedig azt jelenti, hogy a sportüzletágat más módon kell professzionalizálni. Az volt az elképzelés, hogy a Forma-1 üzleti tevékenységét pénzügyi szempontból fenntarthatóvá kell tenni. Beszélhetünk a bevételekről, amelyek magasabbak is lehetnek, de a költségekkel biztosan számolni kell. Tehát az egyetlen módja annak, hogy nagyobb legyen az árrés, az, hogy kontrolláljuk, mire költünk. Ez tehát egy nagyon nagy mérföldkő volt, amely teljesen megváltoztatta a sportág jövőképét, és hitelessé tette a rendszert. A fenntartható üzlet azt jelenti, hogy a csapatok befektethetnek és növekedhetnek. Most már minden elem biztos és pénzügyileg erős. Gondolhatunk a nagyobb jövőre. A nagyobb jövőről való gondolkodás azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartanunk azt, ami eddig a Forma-1 volt, de új piacokra kell belépnünk, amelyek potenciálisan lehetővé teszik számunkra a növekedést; nemcsak pénzügyileg, hanem a sportág iránti tudatosság és szenvedély tekintetében is. Egy olyan sportról beszélünk, amelynek szüksége van az érzelmek elemére; a pályára akarjuk összpontosítani a fő figyelmet. Tehát nagyszerű versenyzés, annak biztosítása, hogy a versenyzők, akik számunkra az ékköveket képviselik, esélyt kapjanak arra, hogy egymás között küzdjenek, a közösségi médián keresztül megnyitva a lehetőséget, hogy esélyt kapjanak arra, hogy láthassák őket. Fontos, hogy kapcsolatba kerüljünk az új generációval. Különböző narratívákat kell létrehoznunk a különböző típusú rajongók számára.

Nem hiszem, hogy a dohányreklámok betiltása óta, a 2000-es évek közepén valaha is ilyen mértékű új szponzori pénzek áramlottak volna a sportágba. Nagyjából minden F1-es csapat, akivel beszélsz, szinte már elfordul a szponzoroktól.

GM: Szerintem igen, mert az autón csak annyi hely van, hogy még egy logót elhelyezzenek. A technológiához igazán értő emberek érdeklődésének növekedése óriási szerepet játszott, és az is, hogy a Szilícium-völgyi technológiai közösségek körében hogyan nőtt az érdeklődés - nézzék meg, hány autónak van már legalább egy technológiai szponzora, de talán több is. Ez megnyitotta az egyik csoportot, de vannak olyan rajongók is, akik lazábbak, akik értékelik a versenyzést, a versenyzők történeteit, a személyiségeket. Aztán ott van a rajongók egyre fiatalabb kora, egy felmérés szerint (Motorsport Network Global F1 Fan Survey 2021) négy évvel lejjebb hoztuk az átlagéletkort. Tehát ez egy csomó fogyasztói terméket és egy csomó másfajta márkát nyitott meg, amelyek vonzónak találják az F1-et. Szóval nagyon szerencsések vagyunk, hogy mindenféle szponzori érdeklődésre számíthatunk.

SD: Gondoljunk csak a kripto mélységére. Tíz különböző kriptomárkánk van. És elmondhatom, hogy a szoftveres vállalkozások pontosan ugyanilyenek. (Ez) nagyon egészséges. Ez azt jelenti, hogy most először nincs szükség semmiféle kölcsönre, ami a múltban normális volt, hogy a csapatok életben maradjanak. Tehát nagyon stabilak. És ez egy nagy jutalom a belénk fektetett pénzükért. Ez az oka annak, hogy úgy gondoljuk, hogy a csapatok közösségét tiszteletben kell tartani. Ma nem az a probléma, hogy több csapat legyen, mert van egy listánk; egyesek hangosabbak, mint mások, de sok ember és befektető szeretne a Forma-1-ben lenni. De ezt meg kell védenünk. Szóval ez tényleg egy nagyon egészséges rendszer újabb jele.

Akkor most már megvan a megfelelő számú csapat a tízzel?

SD: Azt hiszem, igen. Bárki, aki be akar jönni, annak nagyon jelentősnek kell lennie.

GM: Ami a fiatal közönséget illeti, a Netflixnek köszönhetjük, hogy sok ember számára megnyitotta a lehetőséget. De ami lenyűgöző, hogy ezek közül az emberek közül hányan hány különböző módon érkeztek. A közösségi média óriási szerepet játszik. A játék: fel lehet menni és Lando Norrist játszani, és ugyanazon a pályán versenyezni, mint Lando. Ez sok fiatal rajongó számára nagyon vonzó. Ez hét évvel ezelőtt még nem létezett, nem is volt tervbe véve. Így nyitottabbá, vonzóbbá téve a sportot. Igen, vannak exkluzív elemei, az biztos. De vannak olyan elemei, amelyeket minden rajongó megérinthet.

A másik célod az volt, hogy a sportágat az Egyesült Államokban is fejleszd. Idén Miami is csatlakozott. Jövőre lesz egy harmadik futam az Egyesült Államokban, Las Vegasban. Milyen más területeken szeretnétek még nyomulni a jövőben?

SD: A világ más területei is szeretnének Forma-1-et. És úgy gondolom, hogy az egyik terület, amit fejleszteni szeretnénk, az afrikai terület, mert ez egy világbajnokság. Szóval úgy gondolom, hogy nagyon keményen dolgozunk azon, hogy ez egy olyan terület legyen, ahol hamarosan nagydíjat rendezünk. Aztán ott van a távol-keleti érdeklődés. És természetesen nem akarjuk elveszíteni Európa érdeklődését sem, hiszen mi itt születtünk. És itt is maradunk, mert sok olyan hangot hallok, ami nem igaz. A mai helyzet szépsége az, hogy sok lehetőségünk van.

Az egyik legfontosabb jövőbeli stratégia a 2026-ban bekövetkező átállás a 100%-ban fenntartható üzemanyagokra. Ezt a technológiát gyakorlatilag a világ legnagyobb éves sporteseményén fogjuk bemutatni. És ez átalakító erejű lesz.

SD: Azt mondanám, hogy igen. És úgy gondolom, hogy reálisak akarunk lenni. Szeretnénk látni, hogy a dolgok azonnal megtörténnek. És hiszünk abban, hogy ez egy olyan lehetőség, amely lehetővé teszi a gyártók számára, hogy olyan dimenzióban legyenek hitelesek, amely számukra is nyereséges lesz. Minden tiszteletem az, hogy azt gondoljuk, hogy az egész világot két éven belül el fogja érni a villamosítás - tudjuk, hogy ez nem lehetséges. Ezért műszaki szempontból is helyesnek tartjuk azt a stratégiai döntést, hogy a hibrid motorokkal fenntarthatóak legyünk. És ez az oka annak, hogy más gyártók is nagy érdeklődést mutatnak irántunk.

GM: A sportnak nyilvánvalóan sok pozitív tulajdonsága van, és úgy gondoljuk, hogy pozitívak lehetünk azzal, hogy olyan helyekre megyünk, mint Afrika, és bővítjük a közönséget, valamint a motorsport iránti érdeklődést az egész világon. Ez nem feltétlenül az a hely, ahol a legtöbb pénzt fogjuk keresni. De ha hosszú távon fektetünk be, úgy gondoljuk, hogy ez a megfelelő lehetőség. A fenntarthatóságra gondolva. Az Egyesült Államokban 250 millió autó van, amiből 200 millió fut. Ezek átlagosan 11 évnél tovább tartanak, az emberek használt autókat vásárolnak. Évente legfeljebb 15-17 millió új autót vásárolunk. Ha kiszámoljuk, még ha a harmada vagy fele elektromos, akkor is nagyon hosszú időbe telik, amíg bármit is teszünk a meglévő 200 millió autó eltüntetése érdekében. A valóság az, hogy ha valóban meg akarjuk támadni a szén-dioxid-kibocsátást, akkor az a helyes és legjobb megoldás, ha más módokat találunk a meglévő 200 millió autó üzemanyaggal való ellátására. Nem azt mondom, hogy mindezt meg fogjuk gyógyítani. De ha hozzájárulhatunk ehhez a tudáshoz, ha hozzájárulhatunk a fenntartható üzemanyagokkal kapcsolatos munkánkkal, az szerintem pozitív.

Beszéltünk a Liberty Media ötéves tulajdonlásáról, és önök sok mindent megvalósítottak, amiről azt mondták, hogy megvalósítják. Mi a helyzet a következő öt évvel?

GM: Egy 72 éves vállalkozás irányításának előnyeit élvezhetjük. Tehát hosszú távon gondolkodunk, és arra, hogy mit tehetünk. Már most nagy az érdeklődés. Szeretnénk fenntartani az érdeklődés szélesebb körű növekedését. És ha olyan dolgokat teszünk, mint például Afrikába megyünk, és a fenntarthatósággal kapcsolatos dolgokat teszünk, akkor mindezt úgy gondoljuk, hogy hogyan tudjuk ezt a 72 éves franchise-t a következő öt évben és az azt követő öt évben is növelni. Most hatalmas lendületben vagyunk, és ezt szeretnénk kihasználni. Nemcsak pénzügyileg, hanem a sportág széles skáláján is.

