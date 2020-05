Brown szerint a Ferrari és a Red Bull a „tűzzel játszik” a költségvetési kérdésben

A csapatok igen hamar megállapodtak abban, hogy a 2021-es szabályokat a koronavírus okozta helyzet miatt 2022-re halasszák, bár a hírek szerint a Ferrari kissé hezitált, ami több csapatnak sem tetszett.

A Red Bull Racing például 2023-ra akarta elhalasztani ezeket a szabályokat, de ez nem valósult meg, leszavazták az osztrákokat, és Jean Todt, a FIA elnöke sem adta áldását erre a tervezetre. Emellett azonban más fontos költségcsökkentő döntések is születtek.

Bevezetésre kerülhet a fejlesztési zsetonrendszer, amivel újabb költségeket csökkenthetnek a csapatok. Még számos hasonló szabályváltoztatás várható a közeljövőben, hiszen most a túlélés a cél, és ahogy Ross Brawn is fogalmazott, ha a világjárvány folytatódik, a Forma-1 is a csőd szélére kerülhet.

Nagyon nehéz idők ezek, így fontos lenne, ha az istállók a lehető leghamarabb visszatérnének a pályára, akár zárt kapuk mögött. Todt szerint lehetséges lehet az, amit a Liberty Media tervez a 18-19 futammal az év végéig, de ez csak akkor valósulhat meg, ha júliusban elengedik a mezőnyt.

Noha a nagy szabályváltozásokat eltolták 2022-re, a költségvetési sapka januártól életbe lép, amire hatalmas szükség lehet. Ez egy 175 millió dolláros limitet tartalmaz, amiben azonban többek között a versenyzők és a vezetők fizetései, de marketing- és motorfejlesztési költségek sincsenek benne.

Az új limit 150 millió lehet, bár több csapat még ennél is lejjebb akar menni. Korábban egy 100 millió dolláros határt javasoltak, élen a McLarennel, de ez kissé irreálisnak tűnik, azonban a 125 milliós verzió akár meg is valósulhat.

A válság kezdete óta a csapatok ideiglenesen megállapodtak ebben a 150 milliós határban, addig a hétfői ülésen, amin az F1 főnökei is részt vettek, Zak Brown és mások a 125 milliós limitet támogatták.

A három top-csapat közül, akiket a leginkább érint, a Ferrari és a Red Bull ellenezte a tervet, míg a Mercedes sokkal rugalmasabb volt. Brown a Sky Sports Vodcast című műsorában hangsúlyozta, hogy az, amit a Ferrari és a Red Bull csinál, nem jó „játék.”

„10 vagy legalább 9 csapat nélkül nincs igazán F1. Néhány csapatnak nagyon óvatosnak kellene lennie, mert úgy gondolom, a tűzzel játszanak. Ha ez folytatódik, és a sport továbbra is fenntarthatatlan lesz, akkor néhány (kisebb) csapat el fogja veszíteni az érdeklődését, vagy pénzügyileg nem lesz képes részt venni ebben, így majd saját magukkal versenyezhetnek. Ez pedig nem fog működni.”

„Pár csapatról van szó. A Daimler szerintem kitűnő munkát végez, felismerve a jelenlegi helyzetet. Szóval levonhatják a következtetést, hogy kik a többi csapat.” - utalt ezzel Brown elég egyértelműen az olaszokra és az osztrákokra.

„Ez egy hatalmas marketing-platform a két csapat számára, szóval megértem, miért akarják a költségvetési egyensúlyt megtartani ott, ahol az jelenleg van. A sportban azonban azt akarod gondolni, hogy mindenki tisztességesen harcolhat, és a legjobb csapat nyerhet.”

„Ez olyan, mintha egy nehézsúlyú bokszoló csak a középsúlyban szereplőkkel akar harcolni. Ezek nagyszerű csapatok, és fel kell készülniük arra, hogy egyenlő feltételek mellett küzdjenek meg a mezőny összes tagjával, és azt hiszem, a szurkolók is ezt akarják a sportban.”

Brawn példaként az IndyCart hozta fel, ahol a Forma-1-gyel ellentétben mindenki hasonló felszereléssel rendelkezik, de összességében a legjobban felkészült csapatok kerülnek az élre egy szezon során, így a versenyző is különbséget jelenthet.

„Ha megnézzük az IndyCart, Roger Penske ugyanazzal az autóval rendelkezik, mint minden más csapat, valamint a két elérhető motor közül az egyiket használják, de a legtöbb alkalommal ők nyernek. Még mindig azt gondolom, hogy a legnagyobb és legjobb csapatok, valamint a legnagyobb márkák vonzzák a legjobb versenyzőket, és legjobb mérnököket.”

„Jelenleg azonban a mezőny első és utolsó fele között másodpercekben mérhető a távolság. Az IndyCar-ban addig ez tizedmásodperc. Ha megnézel egy ottani szezont, akkor a Penske, az Andretti, vagy a Ganassi győzelmét láthatjuk, de évente van három vagy négy meglepetésgyőztesed is, ami izgalmassá teszi a versenyt.”

„Ha megnézzük a három legizgalmasabb versenyünket, akkor Németországot, Bakut és Brazíliát kapjuk meg, ahol rossz volt az időjárás és biztonsági autós fázisok voltak. Lehetséges, hogy van egy csapat, mely nem tartozik a top-mezőnybe, de jobb stratégiája lehet, vagy a megfelelő időben kapja el a biztonsági autós fázist, amivel kihasználhatja a helyzetet.”

„A rajongók is olyan versenyeket akarnak látni, mint Brazília és Németország, de nem kellene ilyen zuhogó felhőszakadásokra támaszkodnunk, hogy egy ilyen szintű izgalomban legyen részünk.”

