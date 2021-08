Ricciardo nem védi Bottast és Strollt: „Fel kell készülni arra, hogy kicsit érettebbnek kell lenned!”

A Magyar Nagydíjat az eső ellenére állórajttal indították, és nem kellett sokat várni a káoszra: Valtteri Bottas és Lance Stroll is hibázott, ennek következtében pedig többen is kiestek a versenyből.

A McLaren-pilóta Daniel Ricciardo nem esett ki, viszont komolyan megsérült a kocsija, ezzel együtt azt nyilatkozta, hogy szerinte jó döntést hozott az FIA az állórajttal:

„Úgy gondolom, hogy a repülőrajtnál nem igazán változik a sorrend, néha túl konzervatív ez a procedúra. Persze az is biztos, hogy vasárnap a magyar versenyen a rajt volt az első alkalom, amikor a vizes pályán vezettünk.”

„De Forma-1-es versenyzők vagyunk, meg kell oldanunk a helyzetet. Természetesen mindig előfordulhatnak hibák, de szeretném azt hinni, hogy ezen a szinten meg tudunk birkózni az állórajtokkal” – folytatta az ausztrál versenyző.

„Persze ilyenkor sokkal nagyobb az intenzitás, és egy pillanatra elhiszed, hogy látsz egy rést. Meg is próbálkozol a manőverrel, viszont közben be is zárulhat a rés, mivel rengeteg autó van körülötted.”

„Nem akarom megvédeni Valtterit vagy Strollt, mert ahogy én láttam, egyértelműen ők voltak a hibások, de én akkor is az állórajt mellett tenném le a voksomat. Egyszerűen fel kell készülni arra, hogy kicsit érettebbnek kell lenned” – zárta Ricciardo.

Ralf Schumacher „nagyot csalódott” Günther Steinerben…