Wolff: ezért csak 1 évre hosszabbítottunk Hamiltonnal – szó sem volt vétóról

A Mercedes hétfőn délben végre pontot tett a Forma-1-es holtszezon legfelkapottabb témájára, Lewis Hamilton szerződéshosszabbítására, amikor bejelentették, hogy a hétszeres világbajnok 2021-ben is a csapat pilóta lesz.

Ugyanakkor mindenkit meglepetésként ért, hogy a német rekordcsapat és Hamilton csak egy évre állapodtak meg, ami ismét csak kérdések sorát indította el azzal kapcsolatban, hogy vajon a 2021-es lesz-e Hamilton utolsó éve a királykategóriában.

Wolff azonban a hétfői sajtótájékoztatóján, amelyen a Motorsport.com is részt vett, elmagyarázta, hogy miért csak egy évre állapodtak meg, és kijelentette, hogy mindkét fél folytatni kívánja az együttműködést 2021 után is, egyszerűen hosszabb tárgyalásokat szeretnének. Az osztrák üzletember azt is elmondta, hogy ebben nagy szerepe volt annak is, hogy mindketten elkapták a koronavírust.

„Közösen állapodtunk meg az egyéves hosszabbításban” – mondta Wolff. „Először is, óriási szabályváltozás érkezik 2022-ben, és meg akarjuk várni, hogyan változik addig a világ, a cégünk, és a másik oldalt pedig nagy későre hagytuk a döntést.”

„A két bahreini verseny között akartuk megtárgyalni a szerződést, de azután persze Lewis nem érezte jól magát. Végül csak karácsony előtt kezdtük el a tárgyalásokat. Fontos volt, hogy a lehető leghamarabb megállapodjunk, ezért úgy döntöttünk, hogy a 2022-re és az azt követő időszakra vonatkozó tárgyalásokat elhalasztjuk 2021 második felére.”

Wolff elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatti bizonytalanságok – és annak hatása a csapatok költségvetésére - miatt még nem tudtak megegyezni bizonyos dolgokról hosszútávon, ezért úgy gondolja, hogy nyáron már sokkal kényelmesebben tudnak majd egyeztetni 2022-ről.

„Rengeteg bizonytalanság van most, ami hatással van a sportunkra, a bevételeinkre, a TV közvetítésekből származó bevételekre, a szponzori megállapodásokra. A Daimler és a Mercedes is nagymértékben átalakul jelenleg az elektromos közlekedés felé, ez pedig nagy befektetést igényel. Egy olyan pénzügyi valóságban élünk most, ami nagyon eltér az elmúlt évek helyzetétől.”

„Ennek ellenére teljes mértékben egy pályán vagyunk, Lewis, én, de a teljes Mercedes csoport is, és soha nem voltak ellentétes véleményeink. Úgy éreztük, hogy jó szerződést tudunk kötni 2021-re, azután pedig már idén nyugodtabban – és hamarabb – tudunk majd beszélni a jövőről. Ez nem csak 2022-re, hanem az azt követő időszakra is vonatkozik. Erről nem akartunk az interneten videókonferenciákkal megállapodni karácsonykor és január végén.”

Wolff azt is kijelentette, hogy teljesen légből kapottak azok az állítások, hogy Hamilton bármilyen vétójogot szerezne a csapattársát illetően, illetve azt is kitalációnak nevezte, hogy Hamilton részesedést szeretett volna a csapatban.

„Azokról a bizonyos feltételekről, amelyek keringtek a sajtóban… nem tudom, honnan származnak, mert egyik sem igaz. Én is olvastam ezekről, és érdekesnek találtam őket, de egy percig sem volt szó bármilyen, más versenyzőkről szóló kitételről. Soha nem kért még ilyet az elmúlt 8 évben, ez pedig egyébként is a csapat döntése. A másik a részesedési pletyka volt, ami szintén a semmiből érkezett, és nem volt semmi alapja. Soha nem merültek fel ilyen témák a tárgyalásaink során.”

