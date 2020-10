Vettel méltóságteljesen távozna a Ferraritól

Nem élete szezonját futja Sebastian Vettel, amely egyértelműen látszik az eredményeken is, ugyanis különösen szenved az idei, kevésbé versenyképes Ferrariban még csapattáráshoz, Charles Leclerchez képest is. A német mindössze 17 egységet gyűjtött össze a fiatal monacói 63 pontjához képest, amely mindössze az összetett 13. helyre elég neki jelenleg.

Mint ismeretes, Vettel nem is folytatja a maranellóiakkal a jövőben, amely már a koronavírus miatt megcsúsztatott szezon előtt kiderült. Akkor is már zajlottak pusmogások a virtuális paddockban, merre köthet ki a négyszeres világbajnok német, és a legerősebb pusmogás végül nyert is: jövő évtől az Aston Martinnál folytatja.

Vettel a Portugál Nagydíj csütörtöki sajtónapján kitért erre is, hogy milyen érzés neki így a Ferrariban vezetni, melynek kapcsán mindenekelőtt kiemelte csapattársát, aki szerinte remek munkát végez az istállónál, és „rendre ki tudja facsarni a maximumot” az autóból. Vettel maga is elismerte, hogy az idei szezonja nem éppen a legkellemesebb:

„Az én részemről ez egy teljesen más év, úgy is mondhatjuk, hogy nem a legsimább évem, és nem a legegyszerűbb helyzet, amiben valaha találtam magam. Minden bele akarok adni, hogy év végére fordulva fejlődni tudja, és visszatérjek arra a szintre, amit még mindig képes vagyok hozni”

Vettel az erre vonatkozó további kérdések kapcsán hozzátette, hogy önmagában az a tény sem tette egyszerűvé a szezont, hogy annak kezdete előtt már ismeretes volt a távozása. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy az idei autó egyikőjük számára sem egy egyszerűen vezethető autó, utalva arra, hogy több minden összejátszik.

„Nem mindig egyszerű, de szerintem már akkor kiderül, hogy ez egy másfajta szerelmi történet lesz, amikor szezon előtt bejelented a távozásod. Ennek ellenére továbbra is hálás vagyok mindenkinek a befektetett munkáért, mind idén, mind az elmúlt évek során, ezért készen állok arra, hogy a maximális teljesítményt nyújtsam”

„Nem feltétlen a legkönnyebb évünket teljesítjük, a versenyeken sem szokott minden szuperálni, de néha ez így szokott alakulni. Személy szerint nekem minél többet kell megtennem, hogy a jelen helyzetből hozzam ki a legtöbbet. Várom már az új pályákat, remélem minél jobban sikerül összeraknunk magunkat a futamokra”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel azt is megemlítette, hogy hatalmas megtiszteltetés volt számára a maranellóiakkal versenyezni, ám nagyon izgatottan várja az Aston Martinos kalandot. Azt ugyanakkor jelezte, hogy ezt a hátralevő időt méltóságteljesen szeretné lezárni.

„Mint minden dolognak, egyszer ennek is vége kellett, hogy legyen. Nagyon várom a következő fejeztet, ami jövő évben kezd el íródni. Addig is viszont megpróbálom ezt a fejezetet méltóságteljesen lezárni, összeszedni magam, és hozni azt a teljesítményt, amire tudom, hogy képes vagyok, és a gondjaimat megoldani, mielőtt az új fejezetbe csöppennék”

