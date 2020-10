Az IndyCar lehet a következő állomás Magnussennek, bár szerinte "tudna még mit adni" a Forma-1-nek

Kevin Magnussen, aki 2017-ben csatlakozott a Haashoz, úgy gondolja, sokat fejlődött versenyzőként a csapattal eltöltött idő alatt és szerinte van még mit adnia a Forma-1-nek. A hír, hogy a Haas mindkét versenyzőjétől megválik, a két pilóta közösségi médiájában egyenként lett bejelentve, mielőtt a csapat hivatalos közleménye kijött.

„Négy remek évet töltöttem el a Haasnál.” – mondta Magnussen, - „Élveztem, nagyszerű tapasztalat volt egy ilyen fiatal csapattal és úgy érzem, sokat tanultam és rengeteg értékes tapasztalattal gazdagodtam. Emiatt jobb pilóta vagyok ma, most meglátjuk, mit tart a jövő.”

„Jelenleg úgy mondanám, nagyjából mindenre nyitott vagyok. Csak 28 éves vagyok és úgy érzem, lenne még mit adnom a Forma-1-nek, de meglátjuk, nincs sok ülés hátra. Emellett nekem is hiányzik a győzelem érzése is, mostanában egyre jobban gondolkoztam ezen. Kiderül, milyen lehetőségeim lesznek, aztán majd döntök valahogy.”

Magnussen arra is utalt, már azelőtt elkezdte a keresgélést, hogy a Haastól jelezték volna neki, hogy megválnak tőle: „Már egy ideje gondolkodtam a lehetőségeken, szóval sok nem változott azzal, hogy Günther felhívott azzal, hogy másokkal folytatnák. Ha ők adnak ajánlatot, azt nagyon komolyan meggondoltam volna, de máshol is nézelődök egy ideje.”

Magnussen kihangsúlyozta, hogy nem szeretne egy évet kihagyni azzal a lehetőséggel, hogy 2022-ben visszatérjen, és inkább akkor egy más sorozatban foglalná el magát. „2015-ben már tartottam szünetet, nem volt valami izgalmas, nagy szerencsém is volt, hogy utána vissza tudtam jönni, szóval ez a lehetőség nem játszik.”

„Versenyezni akarok, hisz versenyző vagyok, és ahogy mondtam, nagyon hiányzik, hogy a győzelemért mehessek. Egyszerűen nem gondolom, hogy kibírnék egy évet a cserepadon. Nyitva hagytam minden lehetőséget, több csapattal is kapcsolatban állok.”

„Ki tudja, mi történik a Forma-1-ben? Az évek alatt megtanultam, hogy sose mondjam azt, hogy soha és mindig nyitva kell hagyni az ajtót. Ahogy mondtam, szerintem van még mit adnom a Forma-1-nek. Még mindig fejlődök versenyzőként és különösen igaz volt az itt eltöltött évekre.”

Kevin Magnussen, Haas VF-20, Nicholas Latifi, Williams FW43, and Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Romainnal folyamatosan toltuk egymást előre és tőle is rengeteget tanultam. Úgy érzem, valamilyen szinten készen is állok arra, hogy egy új szintre lépek, holott ugyanakkor könnyen a partvonalra kerülhetek. Meglátjuk.”

Magnussen elmondta, az IndyCar érdekelné, bár elismeri, hogy ott is nehéz lenne helyet találni magának. Apja, Jan Magnussen 1996-ban és 1999-ben is szerepelt a CART sorozatban: „Az IndyCar olyan bajnokság, ami mindig is foglalkoztatott.”

„Apám még a kilencvenes években vett részt benne, gyerekként sok versenyre elkísértem és mindig úgy gondoltam, hogy nagyon király autók, szívesen kipróbálnám őket valamikor. Viszont jelenleg nem csak a Forma-1-et sújtotta az a nehéz helyzet, ami mindenkit idén. Egyáltalán nem könnyű ott sem rendes üzletet összehozni. Meglátjuk, nem zárom ki a dolgot, és lehetetlennek se tartom, de elég nehéz ügy.”

