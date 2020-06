Tovább folyik a nyomozás, vizsgálják azt is, lehetett-e sérülés Zanardi biciklijén

Alex Zanardit továbbra is mesterséges kómában tartják a sienai kórházban, miközben egyre több részlet derül ki a tragikus „versennyel” kapcsolatban.

„Ez egy baráti tekerés volt, egyáltalán nem egy hivatalos verseny. Alex velünk, és még néhány Obiettivo3 taggal volt, később még többen csatlakoztak, köztük annak a borászatnak a tulajdonosa is, ahova mentünk. Zanardi mindig betartotta szabályokat” – nyilatkozta az Obiettivo3 sportigazgatója, Piero Dainese – számolt be az il Giornale.it.

Ezért lehetett az, hogy a szokásos hivatalos versenyekkel ellentétben nem kommunikálták le előre a verseny útvonalát a sienai rendőrséggel. Mivel nem minősült hivatalos versenynek, ezért lehetett szembeforgalom is. Zanardiék egyszerű biciklistáknak számítottak, akikre a KRESZ vonatkozott.

Pienza polgármestere elmondta, hogy nem értesítették őket előre arról, hogy bármilyen különleges rendezvényt tartanának az úton, ezért is lehetett ott az a teherautó, amelynek Zanardi nekiütközött.

Giampietro Colombini, Pienza alpolgármestere további részletekről számolt be, köztük arról, miért volt egy rendőrautó is a karavánban, ha nem volt szó hivatalos versenyről:

„Teljesen átlagos módon kaptunk információt arról, hogy erre tartanak, és az autót Zanardi tiszteletére küldtük ki, mint nem hivatalos résztvevő.” Montalcino polgármestere, Silvio Franceschelli hasonló eseményekről számolt be:

Alex Zanardi, BMW Team RBM BMW M4 DTM Fotó készítője: Andreas Beil

„A szervezők délután 15.30-kor telefonáltak, hogy arra tartanak. Egy másik településről értesültünk arról, hogy ők is kiküldtek egy járőrt, és mi is így tettünk, az egyik autónk fogadta volna őket délután 6-kor a város bejáratánál, de soha nem érkeztek meg.”

A rendőrság által lefoglalt felvételeken, amelyeket Alessandro Meastrini újságíró készített, aki autóval követte a tekerőket, világosan látható, hogy Zanardi a baleset előtt több kanyart is levágott, ugyanakkor a baleset előtt Maestrini is arra lett figyelmes, hogy a kézi biciklijének bal hátsó kereke furcsán állt, és Zanardi is szokatlan mozdulatokat végzett.

