Alex Zanardi elhagyhatta a kórházat

Az 55 éves olasz legenda kórházba került, miután 2020. júniusában az Obiettivo Tricolore kézikerékpáros váltóversenyen összeütközött egy teherautóval, és sérülései miatt több műtétre és hosszan tartó rehabilitációs programra volt szükség.

A BMW-nek adott interjúban felesége, Daniela július óta először adott tájékoztatást férje állapotáról, és elmondta, hogy Zanardi néhány hete elhagyta a kórházat, hogy otthon folytassa a gyógyulását.

„A felépülés továbbra is hosszú folyamat. Az orvosok, fizioterapeuták, neuropszichológusok és logopédusok által vezetett rehabilitációs program folyamatos fejlődést tett lehetővé" - mondta. Természetesen vannak visszaesések, és még mindig előfordulhatnak. Néha két lépést is vissza kell lépni ahhoz, hogy egyet előre léphessünk. De Alex újra és újra bebizonyítja, hogy igazi harcos.“

Még több F1 hír: A Mercedes csapatfőnöke Diego Maradona góljához hasonlította Verstappen győzelmét

„Fontos lépés volt, hogy Alex néhány hete elhagyhatta a kórházat, és most már otthon van velünk. Erre nagyon sokat kellett várnunk, és nagyon örülünk, hogy ez most lehetővé vált, még akkor is, ha a jövőben még mindig terveznek ideiglenes látogatásokat speciális klinikákon, hogy a helyszínen speciális rehabilitációs intézkedéseket hajtsanak végre."

Daniela szerint Zanardi rengeteget fejlődött az állapota és különösen a karja ereje tekintetében, ami lehetővé tette számára, hogy ideje nagy részét az ágy helyett a kerekesszékben töltse.

A férje jövőbeli felépülésével kapcsolatos várakozásaival kapcsolatban hozzátette: „Még mindig nem lehet megjósolni, hogyan fog tovább fejlődni a felépülése. Ez még mindig egy hosszú és kihívásokkal teli út, amelyet Alex nagy küzdőszellemmel küzd meg.“

„Nagy segítség számára és számunkra is, hogy ezen az úton sok támogatást kapunk, nemcsak az orvosoktól és a terapeutáktól, akik intenzíven foglalkoznak vele. A barátaink mindig ott vannak mellettünk. Ide tartozik a BMW Group családja is, amelyre mindig számíthatunk, és amely szilárdan mellettünk áll ebben a nehéz időszakban is.“

„Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek ezért és még sok minden másért is, mert ezek az erős kötelékek további energiát adnak nekünk. Ez vonatkozik a folyamatos együttérzésre is, amelyet a világ minden tájáról érkező versenyzőktől, rajongóktól és ismerősöktől kapunk.“

„Szeretnénk egy nagy»Grazie«-t mondani mindenkinek, aki jó gondolatokat és erőt küld Alexnek."

Eccleston szívesen látná Briatorét a Ferrari élén