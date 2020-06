Nem történt változás Zanardi állapotában

Alex Zanardi még az elmúlt héten pénteken szenvedett súlyos kerékpárbalesetet, ami után azonnal kórházba kellett szállítani. A mentőhelikopteres megérkezése után nem sokkal már műtőben volt, ahol egy 3 órás operációt hajtottakra rajta végre.

A fejsérüléseket szenvedett versenyzőt ezt követően az intenzív osztályra helyezték, és gépekkel segítik a légzését, miközben folyamatos felügyelet alatt tartják. A vasárnap kiadott hivatalos kórházi nyilatkozat szerint Zanardi neurológiai képe továbbra is súlyos, de jó hír, hogy a szervei megfelelően látják el a funkcióit.

Dr. Giuseppe Olivieri, a Santa Maria alle Scotte kórház idegsebészeti vezetője is megszólalt, és Zanardi állapotáról ismertetett további információkat: „Alex Zanardi állapota súlyos, de stabil. Nagyon súlyos koponyasérüléssel, összetört arccal, és mély homlokcsonttöréssel szállították be hozzánk. A számok ennek ellenére jónak tűnnek, de a helyzet továbbra is nagyon súlyos.” mondta akkor Dr. Olivieri.

„Egészen addig nem fogjuk megtudni a pontos neurológiai állapotát, amíg fel nem ébred – ha egyáltalán felébred. A súlyos állapot egy olyan helyzet, amibe az érintett belehalhat. Az állapot javulásához ilyen esetekben akár hosszú időre is szükség lehet, de akár egyik pillanatról a másikra is rengeteget romolhat az állapota”.

Alex Zanardi, BMW Team RMR Fotó készítője: BMW AG

A neurológus elmondása szerint a Zanardin elvégzett beavatkozás a tervek szerint, különösebb komplikációk nélkül lezajlott, csak az eredeti állapot volt módfelett súlyos, amiben beszállították. Dr. Olivieri azt is elmondta, hogy a következő fázis a beteg állapotának stabilizálása lesz az elkövetkező 7-10 napon belül.

A legfrissebb kórházi jelentés szerint a harmadik éjszaka is változások nélkül telt el, Zanardi klinikai állapota stabil maradt. A klinikai állapotok tehát változatlanok, míg a neurológiai kép továbbra is súlyos. A beteg légzését még mindig segítik, és a multidiszciplináris csapat értékelni fogja a diagnosztikai vagy a terápiás lépeseket a következő napokban.

Ahogyan Dr. Sabino Scolletta, a sürgősségi osztály igazgatója nyilatkozott a SkyTG24-nek, óvatosnak kel lenniük, mert hirtelen változás is történhet Zanardi neurológiai képében, amit továbbra is figyelnek.

A tervek szerint a következő hivatalos kórházi nyilatkozatot kedd délben teszik elérhetővé.

