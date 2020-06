Ricciardo: Nem elég, ha nem tartod magad rasszistának…

George Floyd meggyilkolását követően Lewis Hamilton több posztot is megjelentetett a BlackLivesMatter mozgalom támogatásának céljából, amikor pedig látta, hogy az F1 világából nem érkezik reakció a történtekre, azt írta, hogy látja a társait, akik csendben vannak, és felszólította őket, hogy nyilvánuljanak meg a témában.

Ezután számos versenyző írt bejegyzést erről a közösségi oldalaira, többek között Daniel Ricciardo is kifejezte támogatását a témában, és azt írta, hogy a rasszizmus egy mérgező dolog, ami ellen ki kell állni.

A Sky Sports műsora, az F1 Show pedig ebben a témában interjúvolta meg a Renault pilótáját, aki azt mondta, hogy sokat tanult erről az utóbbi időben, és a történtek arra inspirálták, hogy jobban elkezdjen érdeklődni a probléma iránt.

„Nagyon boldog vagyok, hogy jobban kitettek vagyunk ennek a témának, és hogy egyre több dolgot értünk meg ezzel kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy sokaknak megszakad a szíve, amikor erről néznek videókat.”

„Néhány dolog annyira rossz, hogy ki akarod kapcsolni a telefonod, de ennek ellenére azon kaptam magam, hogy értetlenkedve néztem a videókat. Aztán az gondoltam, hogy „hogy nem tudtam én erről?”. Jó dolog, hogy egyre többet tanulok a témában, szerintem ez pozitív, és azt gondolom, hogy valóban elkezdődött a változás.”

Ricciardo elismerte, azzal, hogy előtérbe került a rasszizmus témája, egyre inkább tudatában van a rasszizmusnak. Azt is elmondta, most már érti, miért kell hangoztatnia is, hogy anti-rasszista, és hogy erőfeszítést kell tennie azért, hogy megértse a problémát.

„Felnyitotta a szememet a dolog, és megtanultam, hogy attól, hogy nem vagy rasszista, vagy nem tartod magad annak vagy konfliktusokba belemenő embernek, az még nem elég. Beszélned kell erről, tanulnod kell a dologról és másokat is tanítanod kell erről, mert a probléma része, ha csendben maradsz.”

„Elég sok videót láttam, sokba bele lehet futni Twitteren és Instagramon, és úgy éreztem… nem tudom, hogy ez a bűntudathoz hasonló, vagy csak az volt bennem, hogy hogyan lehettem ennyire naiv.”

„Jó dolog, hogy végre a világ ki van téve ennek, és sokan állnak a dolog mögé, sokan azt is megértik, hogy rendben van, ha felemeled a hangod, nem fognak elítélni vagy kritizálni emiatt.” – mondta az ausztrál.

Az F1 ma indította el a „We Race As One” kezdeményezést, aminek a célja az egyenlőség és a nagyobb diverzitás. A kezdeményezés azt ígéri, hogy erősen ki fognak állni a rasszizmus ellen szűk két hét múlva megrendezésre kerülő Osztrák Nagydíjon.