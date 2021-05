Sergio Perez a Portugál Nagydíjon a verseny korai szakaszaiban előbb Carlos Sainz, majd Lando Norris elé esett vissza, így pedig időbe telt, mire visszaszerezte a 4. helyét a pályán. Mire ez sikerült neki, a két Mercedes és Verstappen már messze járt, így a Red Bull egy alternatív stratégiára állította a mexikóit.

Míg Max Verstappent már a 35. körben kihozták, hogy megpróbáljanak alávágni a két Mercedesnek, Perezt egészen az 51. körig kint tartották, és csak azután cseréltek kereket nála, hogy Lewis Hamilton már a pályán megelőzte.

Amellett, hogy egy potenciális biztonsági autós fázis is remek helyzetbe hozta volna a mexikóit, a Red Bull látszólag arra játszott, hogy Perez majd feltartsa Hamiltont, de Christian Horner szerint nem ez volt a szándékuk.

„Arra koncentráltunk, hogy a lágy gumikon megszerezhesse majd a leggyorsabb körért járó extra pontot” – mondta a vasárnapi sajtótájékoztatón Horner. „Ezért vártunk ilyen sokáig. A lágy guminak igen kicsi volt a hatótávja, amit tovább csökkent, ha mindent kihajtasz belőle 1 körön.”

„Sergio kényelmesen volt a 4. helyen, nem volt már lehetősége arra, hogy utolérje az előtte autózókat. Azt gondoltuk, hogy akkor elégetjük az összes üzemanyagot és rámegyünk a leggyorsabb körre.”

Pereznek sikerült is először megautóznia a leggyorsabb kört, de miután a tempója hamar vissza is esett, a Mercedesnek is lehetősége volt arra, hogy kihozza Valtteri Bottast. A Mercedesre azonban ismét reagálni tudott a Red Bull, a csillagosok el is ismerték később, hogy túl hamar hozták ki a finnt, aki végül meg is kapta az 1 pontot Verstappen szabálytalan köre után.

„Sergio szerezte meg először a pontot, de Valtteri pont ki tudott jönni elénk, de úgy gondoltuk, hogy oké, akkor kihozzuk Maxot is. A srácok egy 1.9 másodperces kerékcserét mutattak be, és ha nem büntettek volna minket úgy, ahogyan senki mást a pályaelhagyásokért, akkor meg is sereztük volna a pontot” – bosszankodott Horner, aki azonban megjegyezte, hogy Perez remek munkát végzett, és hamarosan odaérhet az élmezőnybe.

„Szerintem hamarosan ott lesz ő is. Itt (Portugáliában) nagyon nehéz dolga volt a szél és a körülmények miatt, de amikor a versenyen üres térben volt, akkor már igen jól ment. Meg kellett előznie Norrist is, aki szabálytalanul előzte meg őt.”

„Miután azonban nyugodtan autózott, olyan köröket futott, mint a többiek az élen. Elégedettek vagyunk a fejlődésével, kicsit több idővel és tapasztalattal minden össze fog jönni neki.”