A 2021-es Portugál Nagydíjat nagy csata után nyerte Lewis Hamilton, és továbbra is úgy tűnik, hogy ők ketten emelkednek ki az idei mezőnyből. Azt Brawn is megjegyzi, hogy a Mercedes igyekszik a lehető legjobban segíteni Bottast, külön kiemelte Toto Wolff beleszólását is a rádióba, ami szerinte a Mercedes elköteleződését jelenti.

A sztár azonban ismét Hamilton és Verstappen volt, Brawn szerint a nap versenyzője címet ezúttal Lewis Hamilton érdemelte meg a leginkább:

„Lewis ismét a szokásos domináns énjét mutatta, két briliáns, de kegyetlen előzéssel a csapattársa, és Max Verstappen ellen” – írta Brawn az F1.com-on futó blogjában. „Meg kellett dolgoznia a győzelemért, ez pedig ismét azt bizonyítja, hogy a Red Bull és a Verstappen jelentette folyamatos nyomás miatt ismét feljebb tette a lécet.”

„Az elmúlt években csak a csapattársa volt ellenfele Lewisnak, nem kellett a külső veszélyekkel foglalkoznia, most azonban hétszeres világbajnokhoz méltóan reagál az új kihívásra.”

„Egyértelmű, hogy Max Verstappen az idei évhez már máshogyan áll, mert most végre tényleg egy bajnoki címre esélyes autó van alatta. Meg is kellett változnia a hozzáállásának, mert csak így tud lecsapni a kínálkozó lehetőségekre.”

„Ha Lewisnak bármilyen problémája akadt volna Portugáliában, Verstappen ott lett volna, hogy kihasználja az alkalmat a támadásra. Bár frusztrált volt a nap után, neki is el kell fogadnia, hogy az év során folyamatosan hullámozhat az erőviszony, amire próbál reagálni a Red Bull is.”

„Három versenyünk volt, három nagyon eltérő pályán, de minden egyes alkalommal igazi csatát láthattunk Max és Lewis között, ami remek jel lehet a szezon hátralévő részére nézve.”