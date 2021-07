Norris örül, hogy idén eddig nem voltak „kihagyott lehetőségei”

Norris jelenleg a negyedik az idei pontversenyben, többek között annak is köszönhetően, hogy az eddigi nyolc futamból hétszer a legjobb ötben tudott zárni. A formájának is hála a McLaren nemrég meghosszabbította a szerződését, miközben továbbra is az idei szezon egyik legjobban teljesítő versenyzőjéről beszélhetünk.

Amikor megkérték, hogy értékelje eddigi idényét, Norris elmondta, hogy érzése szerint nem voltak „kihagyott lehetőségei” a versenynapokon. „100 százalék, hogy most jobb vagyok, mint tavaly. Persze akkor is voltak pillanatok, amikor hasonlóan jó voltam, de hiányzott a kiegyensúlyozottság.”

Még több F1 hír: Ecclestone: A Ferrari nem bánt jól Vettellel

„Akkor is előfordult, hogy ilyen erős voltam, de utána a következő alkalommal lassabb voltam vagy buta hibát vétettem. A legfőbb dolog idén az, hogy folyamatosan tudom hozni ezt a teljesítményt.”

„Nem gondolnám, hogy lettek volna kihagyott lehetőségeim, talán az időmérőkön lehettem volna egy-két hellyel előrébb, mint mondjuk Imolában. A versenytempót tekintve azonban nem volt semmi komoly hiba. Boldog vagyok azzal, ahogyan eddig mentem.”

„Nem hiszem, hogy bármikor is túlságosan magabiztos vagy elbizakodott lettem volna. Mindig többet akarok, ezért sosem vagyok elégedett azzal, amit elértem. Úgy vélem, hogy mindig van lehetőség javítani, még akkor is, ha olyan jó kört mentem, mint a múlt heti időmérőn. Ha kicsivel jobban csináltam volna, akkor a két Mercedest is legyőzhettem volna.”

Ugyan a brit eddig szenzációsan megy, az mégsem tetszik neki, hogy milyen nagy a McLaren lemaradása a két élcsapathoz viszonyítva. Hiába ment a Stájer Nagydíjon Sergio Perez és Valtteri Bottas előtt az első tíz körben, végül csak mögöttük 30 másodperccel ért célba az ötödik helyen.

„Örültem az ötödik helynek, mert ez volt a legtöbb, amit elérhettünk. Ugyanakkor a győztes lekörözött engem, ami elég sokat elmond a különbségről. Mindig azt nézed, hogy mi a következő cél, amelyet elérhetsz, nekünk pedig az, hogy csökkentsük a masszív lemaradásunkat.”

„Sok területen lehet még javulnunk. A Ferrari is gyors volt, és nem gondolnám, hogy most könnyen adnák magukat. Nem könnyű tehát, de ha pozíciókat akarunk még nyerni, akkor valahogy azt a 30 másodpercet kell ledolgoznunk versenytávon. Ez azonban szinte lehetetlen küldetés” – fogalmazott Norris.

Steinernek mennie kell majd a Haastól?