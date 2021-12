Norris: a 2022-es autókkal a határon leszünk, mint az F2-ben

A fiatal brit már vezette a McLaren szimulátorában a 2022-es autójuk korai változatát. Ugyan az érzés lényegében napról napra változik, ahogyan az istállók egyre jobban megértik az új koncepciót, Norris elmondta, hogy neki már megvan az elképzelése arról, milyenek lesznek az újgenerációs masinák.

„Mindenképpen egy másfajta stílust követel majd meg. Nem gondolnám, hogy annyira jó lesz őket vezetni bizonyos szempontból. Szerintem kicsivel jobban a határon leszünk majd, amikor nyomni kell. Kicsit hasonlít az F2-höz, ahol többet küzdenek az autóval és hasonlók” – válaszolta Norris a Motorsport.com kérdésére a jövő évi autókkal kapcsolatban.

„Ugyanakkor lehet, hogy nincs igazam, mert folyamatosan változnak a dolgok. Amit egy hónappal ezelőtt vezettem, az eléggé eltér attól, mint amit most vezetek, és vélhetően megint teljesen más lesz az idény első versenyén.”

Norris kifejtette, hogy a változások legnagyobb része abból ered, ahogyan az autó a leszorítóerőt generálja. Miközben manapság a két szárny, valamint az oldalsó elemtenger játssza a főszerepet, addig 2022-től már főként a padlólemez és a szívóhatás lesz előtérben.

„Még mindig a fejlesztés korai szakaszában járunk, szóval az autó minden egyes héten változik. Úgy gondolom, elsősorban a ground effect a lényeg, és nem az első és a hátsó szárny. Emellett a középen lévő elemek is eltűnnek.”

„Ez pedig kicsikét hatással van az autó érzetére és vezethetőségére is. Emellett a beállítása is el fog térni.” Az új korszak szabályainak középpontjában a szorosabb és jobb versenyezhetőség állt, amely Norris szerint meg is valósulhat, de azért lesznek hátulütői is.

„Mindent annak érdekében csináltak, hogy jobban lehessen versenyezni az autókkal. Ha azonban kevesebb a piszkos levegő, akkor a szélárnyék is kisebb. Szóval az egyik területen nyersz, míg a másikon veszítesz, mert ezek kapcsolódnak egymáshoz. Csak azt remélem, hogy jobb lesz.”

