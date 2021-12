Brundle: Russellnek el kell kerülnie, hogy az „eltűntek listájára” kerüljön

Russell a mostani szezon végén otthagyja a Williams csapatát, miután három idényt töltött el náluk. A brit Valtteri Bottas helyére megy majd, ezzel pedig a hétszeres világbajnok, Hamilton csapattársa lesz, aki már a 2013-as szezon óta van a csillagosoknál.

Miközben Brundle úgy látja, hogy Russell elég tehetséges ahhoz, hogy a Mercedesnél menjen, figyelmeztet is, hogy a rivaldafény komolyabb lesz, miután csatlakozik az élcsapathoz, és érzése szerint erős mentalistásra lesz szüksége, hogy el tudja viselni a nyomást Hamilton mellett.

„Ő magabiztos, és annak is kell lenned. Nem tudom, melyik másik fiatal pilóta tudta volna feldolgozni Imolát, ahol már a második egymást követő évben dobott el egy pontszerzési lehetőséget a Williamsszel, ráadásul az egyik gyári Mercedest is leírta, miközben oda szeretne bekerülni” – mondta Brundle egy interjú során többek között a Motorsport.com-nak.

„Utána pedig a másik pilótát okolta, végül pedig Toto Wolff magángépével ment haza aznap este. Ebből tudható, hogy megvan az önbizalma. Szerintem éppen annyira magabiztos még, amennyire kell, de nem arrogáns. Úgy vélem, pontosan ez kell Lewis ellen, aki már teljesen része a Mercedesnek.”

„Jól kell majd teljesítenie, erősnek kell lennie fejben. Szerintem jól fog boldogulni. Amikor a mezőny végéhez tartozó istállónál mész, akkor megvillanthatod tudásod, és mindenki arról fog beszélni, de ha az eltűntek listájára kerülsz, azt senki sem veszi észre.”

„Amikor viszont beülsz egy jó autóba, akkor ahogyan azt Valtteri is megtapasztalta, nem kerülhetsz fel arra a listára. Mindenki figyeli, hogyan teljesítesz, szóval a rivaldafény erős lesz, és amíg nem kerülsz be alá, addig nem tudod, hogy növekedni fogsz vagy elhervadsz, mint egy virág. Most ki kell várnunk, George mit fog csinálni.”

Brundle még hozzátette: „Szerintem megvan hozzá a tehetsége és önbizalma, hogy átlendüljön azon, hogy mennyire gyors Lewis Hamilton. Nem igazán lassította le semmi, amikor beült a Mercedesbe Bahreinben, igaz? Szóval én nem aggódom miatta. Van olyan jó, hogy megbirkózzon a helyzettel, könnyű viszont semmiképp sem lesz.”

