Leclerc: majdnem egy évbe telt, mire megértettem a Ferrarit

Charles Leclerc 2018-ban, az F2 friss bajnokaként mutatkozhatott be a Forma-1-ben, majd a remek Sauberes szezonját követően húzott is egy merészet a Ferrari, és őt ültették be Kimi Räikkönen helyére a 2019-es szezontól kezdve.

A monacói fiatal pedig nem tört meg a nyomás alatt, már a szezon második versenyén, Bahreinben pole-pozíciót szerzett, és meg is nyerhette volna a versenyt, ha nem kap rövidzárlatot a motorjában dolgozó befecskendezőrendszer.

A csodás kezdésen felül azonban Leclerc szerint valóban nagy ugrás volt a Saubertől a Ferrarihoz igazolni, így a valódi beilleszkedése jóval tovább tartott, mint ahogyan azt a pályán láthattuk.

„Már az első pillanattól kezdve jól éreztem magamat” – mondta Leclerc az F1 Beyond the Grid podcastjében. „Sokat kellett tanulnom, de kapcsolati szinten azonnal úgy éreztem, mintha már ismerném a csapatot. Az viszont, hogy megszokjam, hogyan is működik egy ilyen nagy csapat, majdnem egy évbe telt.”

„Majdnem egy teljes év volt, mire pontosan megértettem a csapaton belül uralkodó dinamikát, hogyan reagál a csapat felmerülő problémákra.”

„Igen, hosszú időnek tűnik így kimondva, de ettől még nagyon, nagyon érdekes volt. Sokkal gyorsabb volt, hogy át is éltem, és közben mindig érzed az apró lépéseket, ahogyan tanulsz valamit, amit később már te is tudod alkalmazni, amivel egyszerűen jobban érzed azt, hogy ura vagy a helyzetnek.”

Leclerc azt is elismerte, hogy nagyon sokat fejlődött 2019-hez képest, de úgy érzi, hogy ez nem egy véges folyamat.

„Úgy érzem, nagyon sokat fejlődtem, mind emberként, mind versenyzőként. Nehéz számszerűsíteni ezt, de egyértelműen úgy érzem, hogy jobb vagyok most, mint amikor megérkeztem ide.”

„Ez azonban egy olyan sport, ahol folyamatosan tanulsz, és szerintem a mezőnyben mindenki tanul még valamit, minden egyes alkalommal, amikor beül az autójába.”