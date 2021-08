Steiner szerint 2022-ben a Haas visszatérhet a középmezőnybe

Amikor a Haas 2016-ban berobbant a Forma-1-be, az üzleti modelljük alapján világossá vált, hogy a versenyképességük nagyban függ majd a Ferrariétól is, hiszen az erőforrás mellett az alkatrészeik legnagyobb részét is a maranellóiaktól vásárolják.

Ezt figyelembe véve nem meglepő, hogy 2018-ban ilyen jól szerepelt az amerikai alakulat, hiszen a 2019-es szabályváltozásokat megelőző két évben a Ferrari többször is megizzasztotta a Mercedest, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a Haas apró belső tervezőrészlege is több olyan megoldással is előállt, amelyek később a teljes mezőnyben elterjedtek: ők honosították meg először a bargeboardokon a vízszintes, zsalus szárnyelrendezést, valamit a hátsó szárny oldalfalán is az ő munkájuk után született meg a S-formájú bevágás, amelyet azóta például a Red Bull is átvett.

Amellett, hogy a Haas az idei autóját szinte egyáltalán nem fejlesztette, és minden erőforrását 2022-re fordította, komoly segítséget kapott a Ferraritól is: Simone Resta, a Ferrari korábbi főtervezője is a Haas 2022-es autóján dolgozik, illetve annak érdekében, hogy beférjenek a költségsapka alá, külön „Haas-részleget” hoztak létre Maranellóban, ahová több mérnököt is kölcsön adtak, hogy ne nekik kelljen állniuk a fizetéseket.

Günther Steiner szerint pedig minden esélyük megvan arra, hogy 2022-ben ismét a középmezőny tagjai legyenek:

„A költségsapka ebben nagy szerepet játszik, mert ha az nem lenne, a nagycsapatok párhuzamosan tudnák fejleszteni az idei és a jövő évi autóikat is” – idézi Steinert a Crash.net. „Az, hogy a szélcsatornás és a CFD időt is korlátozzák, szerintem egyenlőbb esélyeket teremtett az F1.”

„Azzal a tudattal kezdtük a munkát, hogy nincs értelme fejlesztenünk a 2021-es autónkat, mert a 2019-es sem sikerült jól. Már tavaly leálltunk a fejlesztésekkel, és mindent – nem csak pénzt, de az embereket is az új projektbe fektettük be. Remélhetőleg ez kifizetődik majd.”

„A szezon elején ismét kicsit lassabban dolgoztunk, mert idő volt, mire minden részleget újra tudtunk indítani, de azóta gyorsan, jó emberekkel a fedélzeten működnek. Egészen biztos vagyok benne, hogy visszatérhetünk majd a középmezőnybe, hogy mennyire előre, azt majd meglátjuk.”