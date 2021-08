Vettel első élményei a 18 colos kerekekről: egyes kanyarokban még gyorsabb is voltam

A Pirelli minden csapatnak lehetőséget biztosít a 2021-es szezon alatt, hogy egy korábbi, vagy az idei autóját átalakítva kipróbálhassa a 2022-re tervezett gumik prototípusait.

Ezen felül egy kollektív tesztet is tartanak majd a szezonzáró Abu-Dhabi Nagydíj után, ugyanis a Pirelli a Pirelli arról is szeretne adatokat gyűjteni, hogyan teljesítenek a gumik egy másik autó mögött, turbulens áramlatokban. Ezzel csak egy probléma van, miszerint a Pirellinek szeptember elején homologizáltatnia kell a gumik végleges szerkezetét, rövidesen ezután pedig a különböző keverékeket is, így amennyiben a szezonzáró tesztet követően merülnének fel kételyek az új gumikkal kapcsolatban, akkor csak az F1 külön engedélyével – amit azért valószínűleg megkapnának – változtathatnak a gumikon.

Egyedül a Williams nem vesz részt sem az év közbeni egynapos, sem az év végi kollektív teszten, mivel erről még tavaly, jóval rosszabb pénzügyi helyzetben döntöttek, az FX Demaison vezette mérnöki csapat pedig hiába tesztelne szívesen, már nincs idejók megépíteni egy, a tesztekhez szükséges összvérautót.

Egy ilyen autóval próbálta ki a Brit Nagydíjat követően az új gumikat Sebastian Vettel is, és elégedett volt a tapasztalataival:

„Tovább tudsz a limiten autózni ezekkel a gumikkal anélkül, hogy túlmelegednének” – nyilatkozta Vettel az Auto Motor und Sport-nak. „Kényelmesebbek a rázóköveken, és jobban tapadnak lassú kanyarokban, itt még gyorsabbnak is éreztem magamat, mint a mostani gumikon.”

Azt érdemes megjegyezni, hogy a csapatok nincsenek tisztában azzal, hogy épen aktuálisan melyik keveréket kapták tesztelésre a Pirellitől, lehet, hogy Vettel pont a leglágyabb keverékeket kapta, az általa érzett komfortosabb menettulajdonságok pedig azért alakulhattak ki a nagyobb felni ellenére is, mert jóval alacsonyabb, 20 psi körüli nyomáson tartják a jövő évi gumikat, míg a silverstone-i futamra 25 psi-os minimumnyomást adott meg a Pirelli az első, 23 psi-osat a hátsó gumikra.

Vettel azonban megfogalmazott egy kritikát is az új gumikkal kapcsolatban:

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H

„A nagy gumik miatt még tovább romlott a kilátás, a tükör tartói is útban vannak, sokkal jobb volt, amikor a tükröt a Halo-ra lehetett tenni” – utalt Vettel a Ferrari 2018-as megoldására, amelyet gyorsan be is tiltott az FIA az extra, oda nem illő szárnyak miatt.

A 2022-es autók egyik kötelező eleme lesz a kereket fedő extra szárny, Vettel szerinte pedig ez azzal fog járni, hogy még inkább vakon fognak vezetni, mert a nagy gumikkal együtt „nem fogjuk látni a rázókövet”.