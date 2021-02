Kiszivárgott képen az Alfa Romeo új festése

Február 22-én, azaz holnap érkezik meg az Alfa Romeo C41-es versenyautó, amely Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi idei játékszere lesz majd. Úgy tűnik azonban, hogy valaki nem tudta megvárni a holnap 12 órát.

A csapat névadó szponzorának, a PKN Orlennek a PR-os szakembere ugyanis először egy rövid videót tett közzé arról, ahogyan az új Alfát feltolják a színpadra. Ez rendben is van, de az autó nem volt teljesen letakarva, így annak oldaldoboza és a hátsó szárnya is jól látszott.

Nem sokkal később az úriember már törölte is a tweetet, a szemfülesebbek azonban készítettek róla képet, így most mi is meg tudjuk mutatni, hogy részben hogyan fog festeni az egyébként továbbra is vörös-fehér színkombinációt felvonultató masina.

A legszembetűnőbb változás a kép alapján az, hogy az oldaldoboz színe felcserélődött, vagyis a tavalyi fehér helyett most már vörösben pompázik. Emellett pedig a hátsó szárnyvéglapon megjelent a fehér, míg ez 2020-ban teljesen vörös volt. Hogy miként néz ki a teljes autó, az pedig holnap délben kiderül.

