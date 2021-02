Új spanyol F1-es pálya a láthatáron?

Legutóbb még 1981-ben rendeztek F1-es viadalt a spanyol főváros közelében. Akkor Jarama volt a helyszín, és Gilles Villeneuve tudott nyerni. Azóta tartottak néhány futamot Jerezben is, de 1991 óta a Circuit de Barcelona-Catalunya ad otthont a Spanyol Nagydíjnak.

Egy privát befektetési projekt azonban vissza szeretné tenni Madridot a nemzetközi motorsport térképére. Ennek érdekében pedig egy régi kőbányát vásároltak meg Morata de Tajuña falunál. A pálya elvileg 4,5 kilométer hosszú lesz, a célegyenes 650 méteres, és hat jobbos, továbbá hét balos fordulóból állna.

A létesítmény természetesen kap egy nagy paddockot, és a bokszutcában 40 garázs megépítését tervezik. Nagyjából 12 millió eurós lesz a kezdeti beruházás, utána viszont épülhet még egy gokartpálya, egy motoros múzeum és még néhány egyéb épület is a második fázisban.

Az aszfaltcsík nagyjából három éven belül fog felépülni, és öt éven belül pedig már készen fog állni a Forma–1, illetve a MotoGP fogadására is. A spanyol automobil szövetség is támogatását fejezte ki a projekt iránt.

Manuel Avino, a szövetség elnöke pedig így fogalmazott a Motorsport.com-nak. „Nagyon izgatottak vagyunk az egész projekt iránt. Remélhetőleg meg is fog valósulni, mivel ez nagyban hozzájárulna az itteni motorsporthoz és a különböző bajnokságokhoz.”

Ha egyszer elkészül, akkor a helyszín akár gondot is jelenthet Barcelona számára. Már évek óta szó van arról, hogy nem fognak több futamot rendezni a katalán pályán, de ennek ellenére tavaly is rendeztek ott versenyt, és minden bizonnyal idén is fognak, hiszen már megszületett erről a megállapodás az érintett felekkel. Hosszabb távon azonban még akár költözhet is a sorozat Spanyolországon belül.

