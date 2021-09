Így végezte Verstappen Hamilton autóján az Olasz Nagydíjon (videó)

A Red Bull elrontotta Max Verstappen kerékcseréjét, a Mercedes pedig ugyan kevésbé, de szintén elrontotta Lewis Hamilton kiállását. Mindez elég volt ahhoz, hogy a két pilóta éppen egymás mellé kerüljön, amikor a brit jött kifelé a bokszból.

Miközben Hamilton szándékosan kicsit szélesebb ívben vette az 1-es sikánt, addig Verstappen megpróbált melléfordulni ellenfelének a külső íven, és ezért félig leszorult a pályáról, rá a magasított kerékvetőkre.

Ez megdobta az autóját, majd a forgó hátsó kerekek egymáshoz értek, és ez azt eredményezte, hogy Verstappen autója egyszerűen felemelkedett a levegőbe, és a Mercedes tetején landolt. A balesetnél a glória is nagy szerepet játszott, hiszen Hamilton sisakját így is érintette a Red Bull jobb hátsó kereke, és az eszköz nélkül talán komolyabb probléma is keletkezhetett volna.

Végül aztán úgy, ahogy voltak, mindketten a kavicságyban kötöttek ki, ahonnan már nem volt menekvés egyikőjük számára sem. Verstappen autója Hamiltonén ragadt, a hétszeres bajnok pedig nem tudott kitolatni alóla, így mindketten nulláztak a versenyen.

Ez azt jelenti, hogy a holland továbbra is vezeti a bajnokságot öt ponttal Hamilton előtt, két hét múlva pedig jön az Orosz Nagydíj. Addig azonban vélhetően még sokat fogunk beszélni az újabb incidensről kettejük között.

Hamilton szerint Verstappen tudta, mit vállal a manőverrel...