Verstappen: nem számítottam arra, hogy ennyire kiterel Hamilton, nem is kellett volna ezt tennie

Miután mind a Red Bull, mind a Mercedes elrontotta Max Verstappen és Lewis Hamilton kerékcseréjét, az első kör után újra egymásra talált a pályán az idei bajnoki küzdelem két főszereplője.

Verstappen a külső ívre húzódott, hogy a 2. kanyarban az övé legyen a belső ív, azonban Hamilton nem hagyott sok helyet a hollandnak, akinek autóját így megdobta a nagy baguette rázókő, egyenesen Hamilton Mercedesére.

„Tudtam, hogy közel leszünk az 1. kanyarban” – értékelt Verstappen a Sky stábjának a kiesése után. „Le kellett húzódnom a zöld részre, hogy ne érjünk össze, és amikor a külső ívre húzódtam, rájött, hogy meg fogom próbálni az előzést.”

„Ezután folyamatosan terelt le a pályáról. Én próbáltam együttműködni vele, mert versenyezni akartam, és persze az emberek automatikusan elkezdtek beszélni Silverstone-ról. Az ilyen dolgok azonban előfordulnak, ugyanakkor elég profik vagyunk ahhoz, hogy megoldjuk az ilyen helyzeteket, és a jövőben is versenyezzünk egymás ellen.”

„Nem számítottam arra, hogy ennyire keményen le fog szorítani, mert nem is kellett volna ezt tennie” – tette hozzá Verstappen. „Ha meghagyta volna az 1 autónyi helyet, valószínűleg a kigyorsításon akkor is előttem lett volna.”

„Egy idő után már nem volt hova mennem, és rányomott a baguette-rázókőre. Ezért ütköztünk végül össze, mert az megdobta a kerekemet.”

Hamilton az első körben a Roggiánál átment a kerékvetőkön, ezért felmerült, hogy talán Verstappen is megtehette volna ugyanezt a Rettifilóban, hogy elkerülje a balesetet. Idén egyébként már Imolában is láthattunk hasonlót, akkor is a brit járt rosszabbul.

„Hát, nem hiszem, hogy egyformán lehet megítélni ezeket a helyzeteket. Ő folyamatosan egyre jobban leszorított engem. Én már nagyon mellette voltam, és két embernek közösen kell dolgoznia ahhoz, hogy bevehessétek a kanyart, miközben a pozícióért harcoltunk. Sajnos viszont összeértünk.”

Verstappen nem érezte úgy, hogy túl sok kockázatot vállalt volna. „Ahogy már mondtam, két ember kell ehhez. Nem? Ha az egyikőjük pedig nem akar együttműködni, akkor… mit csinálsz? Ugyanúgy meg fog történni.”

Arra a kérdésre azonban kitérő választ adott a bajnoki éllovas, hogy fog-e beszélni Hamiltonnal az esetről. „Természetesen sajnálatos, ami ma történt. Senki sem szereti ezt látni. Mi viszont vagyunk annyira profik, hogy túl tudjunk lépni ezen és folytassuk az egészet. Ahogy mondtam, ez igazán fontos. Akkor is biztosan megyünk tovább, ha nem beszéljük meg” – zárta gondolatát a Red Bull-os.