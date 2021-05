4 verseny telt el a 2021-es szezonból, és a pályán látható Hamilton-Verstappen, valamint a háttérben zajló mérnökigazolások mellett egy 3. front is nyílt a Mercedes és a Red Bull között, miután Lewis Hamilton Barcelonában azzal vádolta meg a Red Bulllt, hogy egy hajlékony hátsó szárnnyal versenyeznek.

A belső kamerás felvételből egyértelműen látszódott, – már tavaly is – hogy a Red Bull hátsó szárnya valóban megdől, ahogyan növekszik rajta a terhelés. Az FIA azért, hogy elejét vegye a terheléses teszten átment, de „a szabályok szellemével nem összeegyeztethető” hajlékony hátsó szárnyak további terjedésének, június 15-től új tesztet vezet be, így az érintett csapatoknak új hátsó szárnyakat kell készíteniük, ami Horner szerint félmillió dollárba, az Alfa Romeo csapatfőnöke, Fred Vasseur szerint egyszerűen „egy vagyonba” fog kerülni.

Horner azonban amellett, hogy arról beszélt, hogy nincs nagy hatása a változtatásnak, kiemelte, hogy igazán megnézhetnék a Mercedes első szárnyát is a szabályalkotók.

„Szerintem egy autót mindenki a szabályoknak megfelelően épít meg, ami, ha átmegy az FIA tesztjein, akkor később az alapján kell ellenőrizni” – mondta a Red Bull csapatfőnöke a Sky Sports-nak. „Tudjuk, hogy más csapatoknak is vannak a miénkhez hasonló problémáik.”

„Most azonban csak az autó egyetlen eleme lett kipécézve. Ha a kamera a másik irányba nézne az egyik riválisunk autóján, akkor most ők is erről beszélgetnének veletek” – utalt Horner egyértelműen a Mercedesre, miután Helmut Marko is azt mondta, hogy „vannak felvételeik” a Mercedesről.

„Csak nézzük meg a felvételeket, az első szárny szinte eltűnik a képről. Akkor itt most mi a különbség az első és a hátsó szárny között? Fel lett fújva ez az egész és egyértelmű, hogy miért. Ti is erről beszéltek.”

Horner szerint az is fura, hogy a Mercedes már most azt hangoztatja, hogy 90%-ban átálltak 2022-re.

„Toto szerintem jelenleg többet foglalkozik a mi hátsó szárnyunkkal, mint 2022-vel. Nagyon meg lennék lepve, mert elképesztő a fejlesztési ütem, és még csak négy verseny volt. Nagyon bátornak kell lennie a Mercedesnek ahhoz, hogy 4 verseny után átálljanak a következő évre, miközben mi próbáljuk elkapni őket. Meglátjuk, mi lesz, mi tartjuk magunkat a saját fejlesztési tervünkhöz.”